Ausgeboxt? Madonnas Freund Josh Popper bekommt keine Profi-Lizenz!

New York City (USA) - Seit gut einem Jahr ist Boxer Josh Popper (30) mit Sängerin Madonna (65) zusammen. Doch obwohl die Queen of Pop ihre neue Liebe tatkräftig unterstützt, könnte bereits das Karriere-Aus für ihn anstehen: Dem Boxer wurde die Profi-Lizenz verwehrt.

Ein bitterer Schlag in die Magengrube für Josh Popper - dabei hat er den Boxring noch nicht einmal betreten. Der 30-Jährige steht eigentlich gerade vor seinem Profi-Debüt am 16. Dezember.

Doch es läuft nicht gut für Popper: Bereits am 5. November verlor er seinen letzten Amateurkampf gegen Miguel Matias im Sweatbox-Fitnessstudio in Brooklyn, wie das Promi-Portal Page Six berichtete.

Ungeachtet dieser Tatsache liefen die Vorbereitungen zu Poppers Profi-Debüt in der Sony Hall am New Yorker Times Square weiter. Auch seine berühmte Freundin Madonna kurbelte kräftig die Werbetrommel an.

Doch aus gesundheitlichen Gründen könnte der Kampf nun ins Wasser fallen.