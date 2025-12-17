AWZ-Star Ania Niedieck liefert unerwartetes Geständnis

Köln - Vor der Kamera zieht sie seit 15 Jahren als "Isabelle Reichenbach" die Fans von " Alles was zählt " (AWZ) in ihren Bann. Hinter den Kulissen macht Schauspielerin Ania Niedieck (42) nun aber ein sehr überraschendes Geständnis.

Seit 2010 steht Ania Niedieck als "Isabelle Reichenbach" bei "Alles was zählt" vor der Kamera. © RTL / Julia Feldhagen

Dabei dreht es sich allerdings nicht um ihr täglich Brot als Schauspielerin, sondern um eine in den Sand gesetzte Führerscheinprüfung.

Anlass des Talks mit RTL sind die Fahrstunden von Seriencharakter "Lennox". Angesprochen auf ihren eigenen Lappen verrät die 42-Jährige, dass die erste Praxisprüfung vor einigen Jahren schon nach drei Minuten beendet war.

"Es muss keiner wissen, dass ich im Auto saß, mit dem Fahrlehrer und dem Prüfer und vor mir ein großer LKW war und ich die Ampel nicht gesehen habe und gedacht habe, jetzt kann ich endlich drüberfahren", beichtet sie.

Erst der zweite Anlauf brachte den erhofften Nachweis, sich legal hinters Steuer setzen zu dürfen. Bei TV-Kollegin Antonia Kolano (20, spielt Valea) sieht das allerdings komplett anders aus.