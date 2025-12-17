AWZ-Star Ania Niedieck liefert unerwartetes Geständnis
Köln - Vor der Kamera zieht sie seit 15 Jahren als "Isabelle Reichenbach" die Fans von "Alles was zählt" (AWZ) in ihren Bann. Hinter den Kulissen macht Schauspielerin Ania Niedieck (42) nun aber ein sehr überraschendes Geständnis.
Dabei dreht es sich allerdings nicht um ihr täglich Brot als Schauspielerin, sondern um eine in den Sand gesetzte Führerscheinprüfung.
Anlass des Talks mit RTL sind die Fahrstunden von Seriencharakter "Lennox". Angesprochen auf ihren eigenen Lappen verrät die 42-Jährige, dass die erste Praxisprüfung vor einigen Jahren schon nach drei Minuten beendet war.
"Es muss keiner wissen, dass ich im Auto saß, mit dem Fahrlehrer und dem Prüfer und vor mir ein großer LKW war und ich die Ampel nicht gesehen habe und gedacht habe, jetzt kann ich endlich drüberfahren", beichtet sie.
Erst der zweite Anlauf brachte den erhofften Nachweis, sich legal hinters Steuer setzen zu dürfen. Bei TV-Kollegin Antonia Kolano (20, spielt Valea) sieht das allerdings komplett anders aus.
Diese beiden "AwZ"-Stars haben keinen Führerschein
Auch sie berichtet von ihren Herausforderungen rund um ihre Fahrerlaubnis.
Wirkliche Probleme hatte die 20-Jährige allerdings nicht - eher im Gegenteil. Sowohl Theorie als auch Praxis flogen dem Serienstar nur so zu - aber nicht in Deutschland!
Der Serien-Youngster machte nämlich in der skandinavischen Heimat seinen Führerschein. "Ich habe in Schweden in einer kleinen Stadt meinen Führerschein gemacht. Und in dieser kleinen Stadt gibt es keine Ampeln. Und ich glaube, das ist wesentlich einfacher als hier in Deutschland. Und im Sommer wird es nicht dunkel, deswegen konnte ich auch kein Dunkel fahren machen", beschreibt sie ihre Fahranfänge.
AWZ-Kultfigur Julia Augustin (38, spielt Vanessa) und Féréba Koné (35, spielt Imani) dagegen haben keinen Führerschein, werden im Rahmen von Dreharbeiten deshalb auch immer wieder vor ordentliche Herausforderungen gestellt.
Titelfoto: IMAGO / Sven Simon