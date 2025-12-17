"Checker Tobi" lässt Baby-Bombe platzen: KiKa-Star zum ersten Mal Vater geworden!
Hamburg/München - Er ist zu einem der größten Stars für Kinder in Deutschland geworden: Tobias Krell (39) alias "Checker Tobi". Dass der TV-Liebling mit den Kleinsten gut kann, hat er längst bewiesen. Jetzt steht fest: Der 39-Jährige ist nun selbst Vater geworden!
Das bestätigte der Moderator im Gespräch mit Eva Schulz (35) im Rahmen des Podcasts "Deutschland3000". Selbst die 35-Jährige als Podcast-Host hatte mit dieser freudigen Botschaft, ihrer Reaktion nach zu urteilen, nicht gerechnet.
"Hattest du mal einen Moment, wo du dir dachtest: Jetzt bin ich erwachsen?", möchte Schulz zunächst von dem TV-Liebling wissen. Nach kurzer Stille lüftet Krell ein Geheimnis, von dem die Öffentlichkeit bislang noch nichts wusste: "Ich bin kürzlich Vater geworden, vor nicht allzu langer Zeit. Das habe ich noch nirgendwo erzählt."
Sichtlich erstaunt beglückwünscht Schulz ihren Gesprächspartner. "Und das macht dich jetzt erwachsen?", so die 35-Jährige mit einem Augenzwinkern.
"Ne, aber das ist eine neue Art von Verantwortung, die ich spüre. Oder eine neue Art von Sorge, die ich spüre für ein anderes Wesen und eine neue Art von Liebe. Und dadurch bestimmt auch eine andere Art von: Wie passe ich auf mich auf, wie passe ich auf Leute um mich herum auf? Vielleicht sind das erwachsene Eigenschaften", so der Moderator.
Trotz aller Verantwortung, welche die neue Rolle als Vater mit sich bringt, lege er alle leichtsinnigen Dinge nicht ab. "Es wäre auch komisch, wenn das in dem Moment, wo ich dann Vater werde, plötzlich alles ganz anders wäre, weil dann würde ich ja anfangen, mich selbst zu negieren", reflektiert er.
Schließlich habe er sich in anderen lebensverändernden Momenten auch nicht grundlegend gewandelt. "Aber es ist schon plötzlich anders als vorher."
"Checker Tobi": Seine Partnerin und er seien ein gutes Team in ihrer neuen Rolle
Als Krell und seine Partnerin von der Schwangerschaft erfahren haben, war der Moderator gerade bei einem Dreh auf Madagaskar. Erst einige Tage später kam er wieder zurück nach Deutschland.
Was ihn in den ersten Tagen beschäftigte, nachdem er erfahren hatte, dass er Vater wird?
"Das ging natürlich viel los mit: Was wird sich alles verändern? Aber wir sind da sehr miteinander und organisch rangegangen und wir sind beide auch keine angstgesteuerten Menschen", so Krell über seine Partnerin.
An sein Vater-Dasein gewöhnte er sich schnell. "Natürlich hat sich nach der Geburt einiges verändert. Da ist dann ein kleiner Mensch und der wohnt jetzt bei uns. Ich habe mich aber sehr schnell dran gewöhnt, dass sich mein Alltag anders anfühlt und ich meine Zeit anders nutzen kann."
Um abschließend auf die Frage nach dem Erwachsenwerden zurückzukommen, erklärt "Checker Tobi" als frischgebackener Vater stolz: "Ich würde das nicht mit erwachsen werden oder so gleichsetzen, sondern es ist einfach lebensverändernd natürlich. Da wächst einfach etwas Neues."
Titelfoto: Christian Charisius/dpa