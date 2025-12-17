"Checker Tobi" lässt Baby-Bombe platzen: KiKa-Star zum ersten Mal Vater geworden!

Hamburg/München - Er ist zu einem der größten Stars für Kinder in Deutschland geworden: Tobias Krell (39) alias "Checker Tobi". Dass der TV -Liebling mit den Kleinsten gut kann, hat er längst bewiesen. Jetzt steht fest: Der 39-Jährige ist nun selbst Vater geworden!

Tobias Krell (39) alias "Checker Tobi" ist zum ersten Mal Vater geworden. © Christian Charisius/dpa

Das bestätigte der Moderator im Gespräch mit Eva Schulz (35) im Rahmen des Podcasts "Deutschland3000". Selbst die 35-Jährige als Podcast-Host hatte mit dieser freudigen Botschaft, ihrer Reaktion nach zu urteilen, nicht gerechnet.

"Hattest du mal einen Moment, wo du dir dachtest: Jetzt bin ich erwachsen?", möchte Schulz zunächst von dem TV-Liebling wissen. Nach kurzer Stille lüftet Krell ein Geheimnis, von dem die Öffentlichkeit bislang noch nichts wusste: "Ich bin kürzlich Vater geworden, vor nicht allzu langer Zeit. Das habe ich noch nirgendwo erzählt."

Sichtlich erstaunt beglückwünscht Schulz ihren Gesprächspartner. "Und das macht dich jetzt erwachsen?", so die 35-Jährige mit einem Augenzwinkern.

"Ne, aber das ist eine neue Art von Verantwortung, die ich spüre. Oder eine neue Art von Sorge, die ich spüre für ein anderes Wesen und eine neue Art von Liebe. Und dadurch bestimmt auch eine andere Art von: Wie passe ich auf mich auf, wie passe ich auf Leute um mich herum auf? Vielleicht sind das erwachsene Eigenschaften", so der Moderator.

Trotz aller Verantwortung, welche die neue Rolle als Vater mit sich bringt, lege er alle leichtsinnigen Dinge nicht ab. "Es wäre auch komisch, wenn das in dem Moment, wo ich dann Vater werde, plötzlich alles ganz anders wäre, weil dann würde ich ja anfangen, mich selbst zu negieren", reflektiert er.

Schließlich habe er sich in anderen lebensverändernden Momenten auch nicht grundlegend gewandelt. "Aber es ist schon plötzlich anders als vorher."