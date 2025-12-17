Hat TV-Kommissar etwa Heimweh? Martin Brambach erobert alte Heimat zurück

Dresden - Private Führung durch die "Herkules"-Ausstellung in den Alten Meistern, szenische Lesung im Militärhistorischen Museum - Schauspieler Martin Brambach (58) war diese Woche an seinem "Lieblings-Tatort" Dresden . In einer Zigarettenpause verriet der TV-Kommissar, dass er gern mehr Zeit in seiner Geburtsstadt verbringen würde.

Martin Brambach (58) ist neugierig auf Dresden und will noch viel entdecken. In den Alten Meistern schaute er sich mit Sammlungschef Holger Jacob-Friesen die neue Ausstellung "Herkules" an. © Bildmontage: Eric Münch, IMAGO / Uwe Meinhold

"Manchmal fehlt mir Dresden schon sehr. Die Stadt hat so viel Kultur, so viele Museen, ist eine Genussstadt - und hat ein ganz anderes Tempo als Berlin", schwärmt Brambach. "Es spielt für mich eine immer größere Rolle, dass ich mir die Stadt wieder erobere. Was ich als Kind in Dresden erlebt habe, sind tolle Erinnerungen. Aber es ist lange her und hat ja mit der heutigen modernen Stadt wenig zu tun."

Brambachs Reiseführer "Nice to meet you, Dresden" war das fantastische Mittel zum Zweck, Dresden neu zu entdecken. "Ich habe viel Zeit mit meinem Vater verbracht, zu dem ich bis zu meinem zwölften Lebensjahr keinen Kontakt haben durfte."

Heute fehlt Brambach oft die Zeit. "Mein Vater ist jetzt 83. Ich wollte ihn jetzt vor Weihnachten noch einmal besuchen, habe aber so viele Termine, dass ich es nicht schaffe. Meine Mutter hat ein Haus in Glücksburg in Brandenburg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Da komme ich fast nie hin."