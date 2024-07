"AWZ"-Star Marc Dumitru in großer Sorge: Stalkerin bedroht seinen Sohn

Marc Dumitru (38) wird von einer unbekannten Frau gestalkt. © Instagram/marcdumitru (Screenshots)

Allerdings scheint nicht nur der 38-Jährige in Gefahr, sondern die fremde Frau komme auch der Familie sehr nahe. Demnach habe es eine Nachricht gegeben, wo es um das Leben seines einen Monat alten Sohn gehe.

"Das beunruhigt natürlich. Es macht uns jetzt nicht total panisch, aber das war so ein Punkt, wo wir uns gedacht haben: Okay, krass, jetzt haben wir schon so viele Schritte versucht zu befolgen und zur Polizei zu gehen. Was müssen wir noch tun, damit das jetzt wirklich ein Ende hat?", fragt Marc in einem Interview gegenüber RTL.

Und das sind nicht die ersten Nachrichten, die Marc von der ominösen Unbekannten erhalten hat. So gibt es online Kommentare wie "Kristina ist nicht von Marc schwanger" oder "Bitte sag, wann du unsere Beziehung öffentlich machst".

Zunächst soll die mutmaßliche Stalkerin dem "AWZ"-Star nur Briefe geschrieben haben, doch das ist mittlerweile vorbei.