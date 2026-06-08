Axel Schreibers stiller Kampf gegen den Krebs: Nur wenige waren eingeweiht

Berlin - Vor wenigen Tagen ist der "Türkisch für Anfänger"-Schauspieler, Axel Schreiber (†49), an den Folgen seiner schweren Krebserkrankung gestorben. Nun wurde bekannt, wie er seine letzten Wochen verbrachte und wer davon wusste.

Axel Schreiber starb am 3. Juni im Alter von 49 Jahren. © Instagram/axel_schreiber_official

Nur ein kleiner Kreis seiner engsten Vertrauten war über seinen tatsächlichen Zustand im Bilde und wusste, dass er an einem bösartigen Tumor im Gehirn litt.

Seinen letzten Fernsehauftritt hatte der Schauspieler im vergangenen Jahr in der Erfolgsserie "In aller Freundschaft", in der er den Bruder des Arztes Kai Hoffmann spielte. Seine Set-Kollegen hätten nichts von einer Erkrankung gewusst, wie BILD berichtet.

Wer jedoch eingeweiht war, war sein Schauspielkollege und enger Freund Christian Kahrmann (53). "Ich wusste von Axels Erkrankung. Er hatte mich vor zwei Jahren kontaktiert und wollte sich mit mir darüber austauschen, wie ich wieder ins Leben zurückgefunden habe", erinnert er sich zurück. Christian Kahrmann hatte eine schwere Covid-Erkrankung und kämpfte lange mit deren Nachwirkungen.

Die beiden hätten sich lange und tiefgründig unterhalten. "Damals hörte es sich an, als hätte er die Krankheit überwunden. Das war leider anscheinend nicht so. Das macht mich sehr traurig", so der Schauspieler weiter.