Baby-Glück nach Liebes-Pech: Machine Gun Kelly gibt Geschlecht seines Kindes bekannt

Lange Zeit galten Rapper Machine Gun Kelly (34) und Schauspielerin Megan Fox (38) als unzertrennliches Traumpaar. © Chris Pizzelo/Invision via AP/dpa

Auf Instagram postete der 34-Jährige am Donnerstag, dass ihre gemeinsame Tochter anscheinend wohlbehalten auf die Welt gekommen ist.

Zu dem Beitrag schreibt er: "Sie ist endlich hier! Unser kleines himmlisches Samenkorn. 3/27/25". Damit gab er auch gleichzeitig das Geschlecht des kleinen Neuankömmlings bekannt - es ist ein Mädchen!

Den Namen behielt der "my ex's best friend"-Sänger vorerst noch für sich.

Auf dem Video selbst sieht man die Hand des frischgebackenen Papas und die zarten Händchen seiner kleinen Tochter, die immer wieder nach dem Zeigefinger des Musikers greifen.

Unterlegt wurde das Video mit einem monotonen Rhythmus, der fast schon so wie ein Herzschlag klingt. Doch diese Musik ist kein Zufall. In seiner Instagram-Story berichtet MGK, dass sie eine "Partitur" der Geburt komponiert haben. Weiter schreibt er: "Geboren in 432 Hertz, was für eine epische Reise - danke, Gott."

Bei einer Partitur handelt es sich um eine Aufzeichnung mehrstimmiger Musik, bei der alle Instrumente "übereinander" stehen.