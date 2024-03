Baby ist ungewöhnlich groß und schwer: Pia Tillmann hat nach Uniklinik-Termin Gewissheit

Köln - Nur noch wenige Tage und die hochschwangere Pia Tillmann (36) hält endlich ihren zweiten Sohn in den Armen. Inzwischen steht fest, dass das Kind der Schauspielerin per Kaiserschnitt auf die Welt kommen wird, denn "Mini Z", wie Pia den Kleinen nennt, ist ungewöhnlich groß und schwer.

Pia Tillmann (36) und Zico Banach (33) werden schon demnächst Eltern. © Instagram/piatillmann

Pia hatte ihre mehr als 600.000 Instagram-Fans in den vergangenen Monaten mit durch ihren Alltag genommen und in ihren Storys regelmäßig Updates zum Fortschritt ihrer Schwangerschaft geliefert. Und auch am Freitag - kurz vor der Geburt ihres Sprösslings - gab es Babynews von der einstigen "Köln 50667"-Darstellerin.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Pias Frauenärztin der Kölnerin und Kindsvater Zico Banach (33) offenbart, dass das Baby der beiden ziemlich groß sei - offenbar so groß, dass der Sprössling nicht auf natürlichem Wege das Licht der Welt erblicken wird.

"Der Kleine ist tatsächlich der Sohn seines Vaters und hat einfach jetzt schon ein Schätzgewicht von 4,5 Kilo", hatte das Paar jüngst bei Instagram verraten - und das rund zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin! Zum Vergleich: Neugeborene wiegen in Deutschland im Durchschnitt zwischen 3000 und 4000 Gramm.

In enger Absprache mit den Ärzten der Kölner Uniklinik vereinbarten Pia und Zico daher am Freitag einen Termin für einen geplanten Kaiserschnitt, weil es weder für die 36-Jährige, noch für den "Kleinen" zumutbar sei, "das anderweitig zu versuchen", wie Pia erklärte.