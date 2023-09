Baby-News! "Tagesthemen"-Moderatorin ist schwanger

TV-Moderatorin Aline Abboud (35) wird bald Mama. © Daniel Reinhardt/dpa

Sie blickt erwartungsvoll in die Ferne, die Hände sind fest um ihren Babybauch geschlungen.

"Die einzige Nachtschicht, auf die ich mich freue", schrieb Aline Abboud auf ihrem Instagram-Kanal und verkündete damit offiziell ihre Schwangerschaft.

Wer wohl der Vater ist? Dazu äußerte sich die gebürtige Ost-Berlinerin mit libanesischen Wurzeln, die 1988 in der DDR geboren wurde, nicht.

Bereits während ihres Studiums in Leipzig arbeitete Abboud für verschiedene Medien und verbrachte einen Teil ihrer Zeit in Beirut. Sie schloss mit einem Master of Arts ab.

Eigentlich wollte Abboud danach Gerichtsmedizinerin werden. Doch nach diversen Praktika arbeitete sie erst im Bundestag, bevor sie zum ZDF wechselte und dort auch das "heute-journal" moderierte.

Vor zwei Jahren stieg sie als jüngste Moderatorin bei den ARD-"tagesthemen" ein und füllte damit die große Lücke, die Pinar Atalay (45) mit ihrem Wechsel zu RTL hinterlassen hatte.