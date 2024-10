Überraschende Baby-News von "Gossip Girl"-Star: Ed Westwick wird erstmals Vater!

Ed Westwick (37) und Amy Jackson (32) haben derzeit allen Grund zur Freude: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind! (Archivbild) © Rocco Spaziani/Mondadori Portfolio via ZUMA/dpa

Erst im August dieses Jahres, also vor etwa zwei Monaten, hatten für die beiden Turteltauben die Hochzeitsglocken geklungen, jetzt überraschten Ed und Amy ihre zusammengerechnet rund 23 Millionen Instagram-Fans direkt mit den nächsten tollen Neuigkeiten und ließen die Babybombe platzen!

In einem gemeinsamen Instagram-Beitrag, der am Donnerstag auf den Kanälen der beiden online ging, zeigte sich das Ehepaar auf mehreren Schnappschüssen Hand in Hand, eng umschlungen und bis über beide Ohren strahlend.

Angesichts der deutlichen Babykugel der 32-Jährigen, die sich unter ihrem Seidenkleid wölbte, verzichtete das Paar dabei auf sämtliche Erklärungen und ließ stattdessen die Bilder für sich sprechen.

So erfuhren die Fans zunächst zwar nicht, ob der "Gossip Girl"-Star und seine Liebste sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen, doch wer weiß? Vielleicht lüftet das Paar dieses Geheimnis noch in den kommenden Wochen ...