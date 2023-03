Baby-News von Laura Papendick! Moderatorin platzt vor Vorfreude

Köln/München - Süße News von Laura Papendick (34)! Am Samstag meldete sich die RTL -Moderatorin gemeinsam mit Freund Alex Hindersmann (34) und einem zuckersüßen Schnappschuss auf Instagram. Die Sportjournalistin kann ihre Geburt kaum abwarten.

Seit Sommer 2021 sind Alex Hindersmann (34) und Laura Papendick (34) ein Paar. Bald werden sie erstmals Eltern! © Montage: Instagram/Screenshot/Alexander Hindersmann, Instagram/Screenshot/Laura Papendick

Mit passenden "Mom" und "Dad" Caps und winzigen Sneakern von Nike in der Hand meldete sich die bildhübsche Moderatorin zum Start des Wochenendes bei ihren mehr als 80.000 Fans.

"Waiting for our biggest adventure… ⏳👶🏼", lauteten die ersten Worte des niedlichen Beitrags, in dem die gebürtige Bergisch Gladbacherin die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes mit Bachelorette-Ex Alex Hindersmann förmlich herbeisehnte.

Sie sei ohnehin schon ein sehr ungeduldiger Mensch, die jetzige Situation ist allerdings von riesengroßer Vorfreude bestimmt. "Momentan freue ich mich einfach so sehr auf unseren kleinen Mann", verriet die Sportjournalistin.

Schon vor wenigen Tagen postete die 34-Jährige ihre beachtliche Babykugel und ließ ihre Community an ihrer geballten Vorfreude teilhaben. "Du bist eine tolle Frau, die Schwangerschaft steht dir 😍" oder "Das Glück ist dir deutlich anzusehen. Die Rundungen stehen dir gut. Alles Gute und Kinder haben ist das Größte 😍🙌", schwappte es ihr entgegen.