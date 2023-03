Laura Papendick und ihr Alex Hindersmann feiern Gender-Reveal-Party: Es wird ein ... !

Köln/München - Was für zuckersüße Neuigkeiten! Moderatorin Laura Papendick (34) und ihr Freund Alex Hindersmann (34) haben am Wochenende das Geschlecht ihres Babys verraten. Es wird ein...

Was die gebürtige Bergisch Gladbacherin und ihr Göttergatte schon länger wussten: Es wird ein Junge! Perfekt inszeniert ließ die 34-Jährige vor den Augen und Kameras ihrer Freunde einen goldenen Ballon zerplatzen, in dem lauter blaues Konfetti gefüllt war.

Es wird ein Junge! Blaues Konfetti verriet den männlichen Nachwuchs im Hause Papendick/Hindersmann. © Montage: Instagram/Screenshot/Laura Papendick

Nicht nur Freunde und Familie konnten dem jungen Glück, dass in den kommenden Monaten zu einer kleinen Familie heranreift, gratulieren.

Auch zahlreiche Fans des Paares ließen es sich nicht nehmen via Instagram persönliche Glückwünsche zu überbringen. "little boy 😍❤️ alles Glück der Welt für euch 🙌", Ein kleiner Junge, wie schön!! Alles liebe euch beiden! 💙😊" oder "👏Herzlichen Glückwunsch!!!!! Ein weiterer Schritt zur Erfüllung deiner so ersehnten kleinen eigenen Familie" hieß es in der Kommentar-Spalte.

Noch kann sich die Rheinländerin allerdings nicht so ganz aufs Mama-werden konzentrieren... Für RTL steht die 34-Jährige in dieser Saison nämlich noch in der UEFA Europa League und UEFA Conference League vor der Kamera.

Auf eins dürfen sich die Fans der werdenden Eltern aber jetzt schon freuen: ganz viel Baby-Content in den kommenden Wochen. Es steht ja schließlich noch die Namens-Verkündung an...