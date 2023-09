Baby Nummer vier: Dieses Supermodel erwartet wieder Nachwuchs!

Miranda Kerr (40) ist zum vierten Mal schwanger. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Seit sechs Jahren sind Topmodel Miranda Kerr und Snapchat-Gründer Evan Spiegel (33) verheiratet, zwei gemeinsame Söhne hat das Paar bereits - nun werden die beiden zum dritten Mal Eltern. Für die 40-Jährige ist es bereits Baby Nummer vier.



Bei Snapchat teilte die stolze werdende Mama mehrere Schnappschüsse ihres wachsenden Babybäuchleins und verkündete die freudigen Nachrichten.

"Ich bin so aufgeregt, Baby Nummer vier ankündigen zu dürfen", schrieb das ehemalige "Victoria's Secret"-Model zu einer Aufnahme, die die schöne Australierin in einem bauchfreien weißen Top und einer legeren Jeans zeigt und den Blick auf ihren gewölbten Bauch freigibt.

Kerr hat neben ihren Söhnen Hart (5) und Myles (3) bereits ein Kind aus ihrer ersten Ehe mit Schauspieler Orlando Bloom (46): den zwölfjährigen Flynn.



Bislang ist die Jungs-Mama in ihrem Zuhause also umgeben von Männern - und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Denn auch diesmal erwartet Kerr einen Jungen, wie das Model auf einem zweiten Foto bei Snapchat enthüllte.