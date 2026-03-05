Baby-Überraschung: Jeanette Biedermann soll ihr erstes Kind erwarten
Berlin - Babyglück bei Jeanette Biedermann (46): Mehreren Medienberichten zufolge soll die Sängerin ihr erstes Kind erwarten.
Genaue Details, etwa in welcher Schwangerschaftswoche sie sich befindet, bleiben bislang ein gut gehütetes Geheimnis von Biedermann und ihrem engsten Umfeld.
Doch auf Bildern, die der BILD vorliegen, zeichnet sich ein kleines rundes Bäuchlein unter ihrem T-Shirt ab. Eine Anfrage von TAG24 beim Management blieb bislang unbeantwortet. Laut Gala soll die Schwangerschaft jedoch echt sein.
Bereits in der Vergangenheit sprach sie offen über ihren Wunsch, einmal Mutter zu werden - nun scheint dieser Traum Wirklichkeit zu werden.
Als Vater des Kindes gilt ihr neuer Partner - zu ihm hält sich Jeanette Biedermann jedoch bedeckt. Zuvor war sie mit ihrem Gitarristen Jörg Weißelberg verheiratet. Kinder bekam das Paar jedoch nicht.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa