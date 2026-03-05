Baby-Überraschung: Jeanette Biedermann soll ihr erstes Kind erwarten

Berlin - Babyglück bei Jeanette Biedermann (46): Mehreren Medienberichten zufolge soll die Sängerin ihr erstes Kind erwarten.

Jeanette Biedermann soll mit 46 das erste Mal Mutter werden. © Thomas Banneyer/dpa

Genaue Details, etwa in welcher Schwangerschaftswoche sie sich befindet, bleiben bislang ein gut gehütetes Geheimnis von Biedermann und ihrem engsten Umfeld.

Doch auf Bildern, die der BILD vorliegen, zeichnet sich ein kleines rundes Bäuchlein unter ihrem T-Shirt ab. Eine Anfrage von TAG24 beim Management blieb bislang unbeantwortet. Laut Gala soll die Schwangerschaft jedoch echt sein.

Bereits in der Vergangenheit sprach sie offen über ihren Wunsch, einmal Mutter zu werden - nun scheint dieser Traum Wirklichkeit zu werden.