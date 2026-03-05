Alkohol am Steuer: Britney Spears festgenommen

USA - Pop-Legende Britney Spears (44) wurde bei einer Alkohol-Fahrt im US-Bundesstaat Kalifornien ertappt. Die Sängerin wurde deshalb festgenommen.

Britney Spears (44) saß unter Alkohol-Einfluss am Steuer und kam deshalb kurze Zeit ins Gefängnis. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

In Ventura County war die "Toxic"-Sängerin am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr Ortszeit viel zu schnell unterwegs und bekam deshalb Handschellen angelegt, berichtet das Promi-Portal TMZ.

Kurzzeitig wurde sie von der örtlichen Polizeibehörde festgenommen, gegen 6 Uhr morgens jedoch wieder freigelassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 44-Jährige mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Sie war bereits ohne Führerschein unterwegs und wurde 2007 auch schon wegen Fahrerflucht angezeigt.

Kurz darauf verlor sie damals das Sorgerecht für ihre Söhne an Ex-Mann Kevin Federline (heute 47) - unter anderem wegen Drogen- und Alkoholmissbrauchs.

Außerdem wurde ihre Gesundheit als psychisch instabil eingestuft.