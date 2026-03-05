"Es fühlte sich mittelalterlich an": Popstar Zara Larsson spricht über kuriosen Auftritt

Schweden - Popstar Zara Larsson (28) erinnerte sich an einen bizarren Moment mit einigen Kindern aus den Anfängen ihrer Karriere.

Zara Larsson (28) brachte im vergangenen Jahr ihr fünftes Studioalbum "Midnight Sun" heraus. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

In einem TikTok-Video zeigte die Schwedin einen alten Clip, der sie bei einem Auftritt auf der kleinen Bühne eines Radiosenders zeigt, wo sie ihren Hit "Lush Life" performte.

"Wisst ihr, was so lustig ist? Dass ihr von diesem Tag Aufnahmen habt - das ist für mich ikonisch, denn ich werde diesen Auftritt nie vergessen", erzählte sie lachend.

Der Grund: In der letzten Reihe des kleinen Publikums saßen mehrere Kinder, die während ihres Auftritts ihre gute Erziehung vermissen ließen!

"Sie haben Trauben nach mir geworfen, und es fühlte sich so mittelalterlich an. Es fühlte sich an wie Ausweichen vor Tomaten dort oben auf dieser kleinen Bühne", fuhr sie fort.

Heute kann Larsson über die kuriose Situation lachen, auch wenn sie den Moment damals ziemlich verrückt fand.