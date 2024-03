Baby-Update von Samira Klampfl: So sexy zeigt sie sich während Schwangerschaft

Während sich einige ihrer Anhänger nicht zurückhalten können und haufenweise Liebesbekundungen in der Kommentarspalte hinterlassen, will es eine Userin ganz genau wissen.

In eleganter schwarzer Robe posiert die werdende Mama mit angewinkeltem Bein und hält sich dabei auffällig eine Hand unter ihre wachsende Babykugel. "Danke für die wunderschönen Fotos die ich auch in Jahren, wenn Baby V bereits groß wird gerne anschauen werde", bedankte sich die Neu-Münchnerin bei ihrer Fotografin.

Mit Göttergatte Serkan Yavuz zeigt sich die Influencerin regelmäßig auf Instagram. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Serkan Yavuz, Screenshot/Instagramsamirayasminleila

"Wieso eigentlich Baby V?", lautete die Frage an die Halbtürkin. Durchaus denkbar, dass es sich beim Buchstaben "V" um einen ersten Hinweis auf den Namen handelt.

Gerade einmal vor knapp drei Monaten hatten Samira und Serkan - der aktuell bei "The 50" zu sehen ist - die zweite gemeinsame Schwangerschaft publik gemacht. "Auf Mykonos war nicht nur die Verlobung. Wir haben die Erinnerung mit in die Zukunft genommen – Baby Nummer 2", hieß es Anfang Januar.

In einer Fragerunde gab die 30-Jährige vor wenigen Tagen an, noch nicht zu 100 Prozent vorbereitet zu sein. "Ja und nein. Ich denke mir, hoffentlich kommt Baby V gesund zur Welt. Und dann denke ich, na ja, jetzt habe ich noch Zeit nur für Nova und mich und die will ich genauso in vollen Zügen genießen und mitnehmen."