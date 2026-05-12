Babyglück mit 44: Sienna Miller zum dritten Mal Mutter
London (Großbritannien) - Sienna Miller (44) und ihr Partner Oli Green (29) sind wieder Eltern geworden. Das Paar freut sich über Baby Nummer zwei, für die Schauspielerin ist es bereits das dritte Kind.
"Es ist passiert." Mit diesen Worten verkündete die Hollywood-Bekanntheit die süßen Nachrichten im Interview mit dem US-Portal "E! News".
Sie habe tatsächlich "ein winziges Baby nebenan", freute sich Miller über ihr neuestes Familienmitglied und gestand: "Ich bin wahnsinnig verliebt."
Dennoch sei die Zeit als frischgebackene Mama von dreien auch sehr herausfordernd. "Es fällt mir etwas schwer, zusammenhängende Sätze zu formulieren", scherzte die 44-Jährige, die aktuell nach eigener Aussage nur wenig Schlaf abbekomme.
Im Dezember vergangenen Jahres hatte die "21 Bridges"-Darstellerin bei den Fashion Awards in London für eine Überraschung gesorgt, als sie im transparenten Kleid und mit unübersehbarer Babykugel auf dem roten Teppich erschienen war. An ihrer Seite: ihr 15 Jahre jüngerer Freund Oli Green, mit dem die Schauspielerin bereits ein Kind hat.
Sienna Miller hat bereits zwei Töchter
Das Paar, das inzwischen seit mehr als vier Jahren gemeinsam durchs Leben geht, hatte Ende 2023 seine erste gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßt.
Mit der Geburt ihres zweiten Kindes beginnt für Miller und Green nun ein neuer Alltag zu fünft. Denn: Neben dem Neugeborenen und der Zweijährigen gehört auch die 13-jährige Marlowe zur Patchwork-Familie. Das Mädchen stammt aus Sienna Millers früherer Beziehung mit dem britischen Schauspieler Tom Sturridge (40).
Die neue Konstellation sei für alle eine große Umstellung gewesen, erzählte die Dreifachmama weiter.
Ob es sich bei ihrem jüngsten Familienmitglied um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, verriet die 44-Jährige nicht. Auch den Namen ihres Nachwuchses behielt sie, genau wie bei Kind Nummer zwei, für sich.
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