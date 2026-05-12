Babyglück mit 44: Sienna Miller zum dritten Mal Mutter

London (Großbritannien) - Sienna Miller (44) und ihr Partner Oli Green (29) sind wieder Eltern geworden. Das Paar freut sich über Baby Nummer zwei, für die Schauspielerin ist es bereits das dritte Kind.

Sienna Miller (44) ist jetzt glückliche Dreifachmama. © picture alliance/dpa/Invision | Chris Pizzello

"Es ist passiert." Mit diesen Worten verkündete die Hollywood-Bekanntheit die süßen Nachrichten im Interview mit dem US-Portal "E! News".

Sie habe tatsächlich "ein winziges Baby nebenan", freute sich Miller über ihr neuestes Familienmitglied und gestand: "Ich bin wahnsinnig verliebt."

Dennoch sei die Zeit als frischgebackene Mama von dreien auch sehr herausfordernd. "Es fällt mir etwas schwer, zusammenhängende Sätze zu formulieren", scherzte die 44-Jährige, die aktuell nach eigener Aussage nur wenig Schlaf abbekomme.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte die "21 Bridges"-Darstellerin bei den Fashion Awards in London für eine Überraschung gesorgt, als sie im transparenten Kleid und mit unübersehbarer Babykugel auf dem roten Teppich erschienen war. An ihrer Seite: ihr 15 Jahre jüngerer Freund Oli Green, mit dem die Schauspielerin bereits ein Kind hat.