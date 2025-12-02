Neue Beziehung mit 10 Jahre jüngerem Freund: Ellie Goulding ist schwanger! Doch sie ist nicht die einzige
London (Großbritannien) - Doppeltes Babyglück in London! Bei den Fashion Awards in der britischen Hauptstadt stahl Ellie Goulding (38) den Models die Show: Die "Love Me Like You Do"-Interpretin zeigte am Montagabend in der Royal Albert Hall stolz ihren nackten Babybauch. Doch sie war nicht die einzige Promi-Dame mit süßen Nachwuchs-News - auch Schauspielerin Sienna Miller (43) ließ die Babybombe platzen!
Erst seit Sommer soll Goulding mit Schauspieler Beau Minniear (28) zusammen sein, wie britische Medien berichten - schon erwartet das Pärchen sein erstes gemeinsames Kind.
Denn auf dem Teppich der Fashion Awards machte die Sängerin keinen Hehl aus ihrer Schwangerschaft: In einen Ledermantel und ein bauchfreies Top gekleidet präsentierte sie den Fotografen ihren Babybauch.
Die Ehe zu Ex-Mann Caspar Jopling (33) scheiterte Anfang vergangenen Jahres. Mit ihm hat die Britin bereits einen vierjährigen Sohn, doch für sie und ihren Beau wird es das erste Kind der noch frischen Beziehung.
"Es ist noch früh, aber Ellie und Beau sind sehr verliebt. Er ist ein echter Romantiker, und sie sind sehr süß zusammen. Es ist wirklich schön zu beobachten. Sie ist sehr glücklich", verriet ein Insider gegenüber der Dailymail.
Nicht nur Ellie Goulding: Auch Sienna Miller zeigt ihren Babybauch
Auch Sienna Miller wollten ihren Babybauch am Montagabend nicht mehr kaschieren. Die "American Sniper"-Darstellerin erwartet ihr drittes Kind!
Die 43-Jährige erschien in einem durchsichtigen weißen Spitzenkleid bei der Mode-Veranstaltung in London. Genau wie Goulding kam auch Miller mit dem Vater ihres zukünftigen Kindes zu dem Event.
Seit 2021 ist sie mit dem 15 Jahre jüngeren Schauspieler Oli Green (28) liiert, hat mit ihm bereits eine Tochter, die 2023 das Licht der Welt erblickte.
Zuvor führte Miller von 2011 bis 2015 eine Beziehung mit Schauspieler Tom Sturridge (39). Auch aus dieser ging eine gemeinsame Tochter (13) hervor.
Wann es bei Goulding und Miller dieses Mal so weit ist, verrieten die beiden schwangeren Stars am Montagabend allerdings noch nicht.
Titelfoto: Montage: IMAGO / ABACAPRESS, dpa/Invision/AP | Millie Turner