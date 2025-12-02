Neue Beziehung mit 10 Jahre jüngerem Freund: Ellie Goulding ist schwanger! Doch sie ist nicht die einzige

London (Großbritannien) - Doppeltes Babyglück in London ! Bei den Fashion Awards in der britischen Hauptstadt stahl Ellie Goulding (38) den Models die Show: Die "Love Me Like You Do"-Interpretin zeigte am Montagabend in der Royal Albert Hall stolz ihren nackten Babybauch. Doch sie war nicht die einzige Promi-Dame mit süßen Nachwuchs-News - auch Schauspielerin Sienna Miller (43) ließ die Babybombe platzen!

Sängerin Ellie Goulding (38) präsentierte am Montagabend stolz ihren Babybauch in London. © IMAGO / ABACAPRESS

Erst seit Sommer soll Goulding mit Schauspieler Beau Minniear (28) zusammen sein, wie britische Medien berichten - schon erwartet das Pärchen sein erstes gemeinsames Kind.

Denn auf dem Teppich der Fashion Awards machte die Sängerin keinen Hehl aus ihrer Schwangerschaft: In einen Ledermantel und ein bauchfreies Top gekleidet präsentierte sie den Fotografen ihren Babybauch.

Die Ehe zu Ex-Mann Caspar Jopling (33) scheiterte Anfang vergangenen Jahres. Mit ihm hat die Britin bereits einen vierjährigen Sohn, doch für sie und ihren Beau wird es das erste Kind der noch frischen Beziehung.

"Es ist noch früh, aber Ellie und Beau sind sehr verliebt. Er ist ein echter Romantiker, und sie sind sehr süß zusammen. Es ist wirklich schön zu beobachten. Sie ist sehr glücklich", verriet ein Insider gegenüber der Dailymail.