Bachelor-Babe Denise zeigt ihre neuen Brüste: "Bin so happy"

Das Bachelor-Babe Denise Hersing (27) ist stolz auf ihr neues Dekolleté. © Screenshot/Instagram/denise.hersing (Bildmontage)

Vor rund vier Wochen war es so weit: Denise ließ sich ihre A-Körbchen-Brüste vergrößern. "Ich wollte sie eher natürlich haben, sodass sie auch zu meinem sehr schlanken Körperbau passen", hatte sie ihren Followern dazu angekündigt.

Sie habe vorher schon lange mit dem Gedanken gespielt, sich die Brüste vergrößern zu lassen - und das, obwohl sie ihre Brüste grundsätzlich sehr schön fand. "Aber ich liebs halt, wie 'gemachte' Brüste aussehen - und es muss ja mir gefallen", erklärte sie dazu in einer Fragerunde.

"Die Schmerzen sind echt next level", berichtete sie ihren Fans dann aber unmittelbar nach dem Eingriff. Erst eine Woche später ging es für sie bergauf und Denise konnte das Bett mit Stütz-BH wieder verlassen.

Am Wochenende zeigte sich Denise dann auch endlich wieder glücklich strahlend bei Instagram: In ihrer Story zeigte sie sich in einem Sommerkleid mit tiefem Dekolleté. "Leute, schaut mal!", begrüßte sie ihre Follower.

Sie trage zum ersten Mal nach der Brust-OP ein Kleid ganz ohne Stütz-BH. "Ich muss wirklich sagen: Ich fühl mich richtig wohl. Gefällt mir mega gut. Ja, ich bin so happy!", so die 27-Jährige.

Was wohl ihr Freund Lorik Bunjaku (26) zu den neuen Brüsten sagt?