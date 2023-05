Bachelor-Babe Sam über Trennung von ihrem Ex: "Weil das für mich schon an Unmenschlichkeit grenzt"

Samantha Abdul posiert auf Instagram. © Screenshot/Instagram/samantha_abdul

Von ihrer Beziehung zu einem neuen Mann bekamen ihre Follower recht wenig mit. Mit Absicht.

Über die Trennung wollte sie nun aber kein Stillschweigen bewahren. Lange habe sie überlegt, ob sie dieses "Fass" aufmachen wolle. Am Ende entschied sie sich dafür.

Laut der Influencerin habe ihr inzwischen Ex-Partner am Tag, an dem ihr kleiner Hund Chi verunglückte und nach früheren Angaben der Influencerin "tief gefallen" sei - einer der schlimmsten Tage ihres Lebens, so die 33-Jährige - eine andere Frau kennengelernt, erklärte sie ihren rund 141.000 Followern am Sonntag in ihrer Instagram-Story. Das war am 30. Mai.

Sam erzählte er davon nichts. Mehrere Tage nicht. "Also dachte ich halt tagelang, ich wäre mit dieser Person tatsächlich noch in einer Beziehung, die sich dann auch nicht bei mir gemeldet hat."

Sam lief ihm sogar noch hinterher. Fragen, ob alles in Ordnung sei – offensichtlich nicht – blieben unbeantwortet. Statt sich mit der Blondine hinzusetzen und die Situation zu klären, fand die Kommunikation via WhatsApp statt. Autsch.

Eine Situation, die sie, wie auch ihr Freundeskreis als sehr heftig empfindet. "Weil das für mich schon an Unmenschlichkeit grenzt."



Zum Glück sei sie nicht in ein Loch gefallen, sondern habe gesagt: "Don't fuck with me", so Sam

Wie lange die beiden tatsächlich liiert waren, ist nicht bekannt.