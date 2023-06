Bachelor-Girl ist am Strand: Plötzlich ist etwas in ihrem Höschen

Ex-Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar präsentiert auf TikTok ein Video, das sie im Bikini am Strand zeigt - dabei entdeckt die 27-Jährige etwas in ihrem Höschen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Wenn Reality-Darstellerinnen sich im Bikini präsentieren, möchten sie in der Regel Sex-Appeal ausstrahlen. Doch ein Bikini-Video, das Ex-Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar (27) kürzlich auf TikTok einstellte, gehört eher in die Rubrik "Kurioses" - und beweist nachdrücklich, dass die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln über eine große Portion Humor verfügt.

Mit einem überraschten Schrei fasste sich Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27, "Der Bachelor" 2023) in den Schritt: Etwas war in ihr Bikini-Höschen geraten. © Montage: Screenshot/TikTok/leylalahouar Der Clip zeigt die Integrationshelferin, die auch schon an der Show "Ex on the Beach" als Kandidatin teilnahm, in einem bunt gemusterten Bikini an einem sonnenüberfluteten Strand, im Hintergrund sind Strandliegen und ein Sonnenschirm zu sehen. Vermutlich entstand die Aufnahme während eines Mallorca-Urlaubs, den die 27-Jährige im April unternahm. Damals trug sie den auffälligen Bikini, wie auf einem Instagram-Eintrag aus dieser Zeit zu sehen ist. Gleich zu Beginn des kuriosen TikTok-Videos ist ein überraschter Schrei von Leyla zu hören und sie fasst sich mit der rechten Hand in den Schritt - offenbar ist etwas in ihr Bikini-Höschen geraten, das dort nicht sein sollte. Promis & Stars Riesen-Beule in der Hose! Chris Hemsworth erklärt sich Der Schrei der Reality-Darstellerin geht in ein Lachen über, während sie den Stoff ihrer Bikini-Hose nach unten zieht. Mit der linken Hand sorgt sie dabei dafür, dass die Kamera nichts zeigt, was gegen die Sittlichkeit verstoßen würde. Während die 27-Jährige weiter herzhaft lacht, rieselt eine größere Menge Sand aus dem Bikini-Höschen - wie auch immer er dort hineingeraten ist.

TikTok-Follower von Leyla Lahouar sind begeistert: "Du bist zu geil😂😂😂"

Die 27-Jährige lachte herzhaft über die kuriose Situation - zahlreiche ihrer TikTok-Follower stimmten in das Lachen mit ein. © Montage: Screenshot/TikTok/leylalahouar Leyla stellte das Video ohne jeden Kommentar auf TikTok ein, offenbar soll der Clip für sich selbst sprechen. In jedem Fall zeigt die Szene, dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin über eine gehörige Portion Humor verfügt - und dass sie dabei auch über sich selbst lachen kann. Ihre Fans stimmten in das Lachen mit ein: In den Nutzerkommentaren zu dem Video sind entsprechende Smileys in großer Menge zu finden. "Du bist zu geil😂😂😂" oder "Ich kann nicht mehr😂😂😂😂" sind nur zwei Beispiele. Promis & Stars Bachelor-Siegerin Anna Rossow leistet sich Mega-Fail: "Das tut so scheiße weh!" Die Frankfurterin wurde aber auch gelobt: "Du bist so authentisch und das lieben wir😂😉", schrieb eine Nutzerin der Social-Media-Plattform. Tatsächlich ist dem Clip anzusehen, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gestellt ist.