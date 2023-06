"Opfer von Polizei-Gewalt"? Bachelor-Girl ist geschockt und hat Schmerzen

Frankfurt am Main - Sie war offensichtlich geschockt und stark mitgenommen: Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27, " Der Bachelor " 2023) berichtete am heutigen Freitagmorgen auf Instagram davon, dass sie in ihrer Heimatstadt Frankfurt zum "Opfer von Polizei-Gewalt" geworden sei.

Sie sei in der vorangegangenen Nacht und am frühen Freitagmorgen zusammen mit Freunden und Bekannten in der Mainmetropole feiern gewesen. Zu der Gruppe habe auch ein Mann gehört, der "nicht so tolerant" gewesen sei. Dieser habe Leylas besten Freund als "schwulen H********" beleidigt. Zudem habe er eine Freundin der 27-Jährigen angefeindet, da diese einen Account auf der Erotik-Plattform OnlyFans betreibe.

Model Anastasia Hale (23, l.) bestätigte die Attacke gegen sie in Frankfurt, ebenso der Berliner Promi-Fotograf Lucca Brand mit einem längeren Text auf Instagram. © Montage: Screenshot/Instagram/nastyhale/lucca.brand

Am frühen Freitagnachmittag stellte sich dann heraus, dass es sich bei der Attackierten um das Model und frühere Playmate Anastasia Hale (23) aus Berlin handelt.

In einer Instagram-Story schilderte die 23-Jährige die Attacke gegen sie mit erregtem Tonfall: "Hello Leute, ich komme nicht auf mein Leben klar, wegen dem, was gestern passiert ist, und ich bin noch nie in meinem Leben in so einer Situation gewesen, Leute, noch nie! Mir hat einfach ein Mann auf die Fresse gehauen und gesagt, ich wäre keine Frau, weil ich OnlyFans mache und hat sich vorher noch an mich rangemacht, Leute, und mich die ganze Zeit betätschelt und immer seine Hand um mich gepackt und so. Und dann hat er mir einfach auf die Fresse gehauen. Leute, er hat mir auf die Fresse gehauen, ich lag knockout auf dem Boden!"

Sie sei einfach nach vorne auf ihr Kinn, ihre Brust und ihr Handgelenk gefallen, berichtete Anastasia weiter - an ihrem Kinn war eindeutig eine Wunde zu sehen. Danach begab sie sich in eine Klinik, denn sie wolle die Verletzungen dokumentieren lassen.

Ein weiterer Zeuge des Geschehens war der Berliner Promi-Fotograf Lucca Brand. Dieser veröffentlichte am frühen Freitagnachmittag eine Instagram-Story mit einem längeren Text, in dem er von der Attacke in Frankfurt erzählte und ausdrücklich auf das Berliner Model wie auch auf Leyla Lahouar als Zeugen verwies.