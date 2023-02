Bachelorette-Boy Jona Steinig veröffentlicht Chat mit Henrik Stoltenberg: "Schäm Dich"

Kündigt Jonathan Steinig (27) Henrik mit dieser Chatnachricht seine Freundschaft? © Screenshot Instagram/jonasteinig (Bildmontage)

Für sein Verhalten kassiert der Enkel des verstorbenen Ex-Verteidigungsministers, Gerhard Stoltenberg (†73) aktuell nicht nur einen heftigen Shitstorm, auch immer mehr ehemalige Weggefährten kehren ihm nun in aller Öffentlichkeit den Rücken. Einer von ihnen ist auch der Ex-Bachelorette-Kandidat Jonathan Steinig (27), der nun auf seinem Instagram-Account seine wohl vorerst letzte Chatnachricht an Henrik veröffentlichte.

In einer Fragerunde wurde Jona von einem Follower darauf angesprochen, wie er nach all den Schlagzeilen aktuell zu Henrik stehe. Immerhin hätten sich die beiden zuvor noch gut verstanden.

"Ich habe dem Jungen sehr viel geholfen", schrieb Jonathan zunächst in seiner Story. "Aber von so welchen Aussagen distanziere ich mich komplett!" Schließlich gebe es viele Äußerungen, die man damit entschuldigen könne, zu viel getrunken zu haben. "Das aber nicht und erst recht nicht in dieser Länge und Häufigkeit", lautet dazu seine klare Meinung.

Dazu postete Jonathan einen Screenshot, der seinen aktuellen WhatsApp-Verlauf mit Henrik zeigt. In der letzten Nachricht an ihn ist unmissverständlich zu lesen: "Junge schäm dich und da brauchst auch nicht immer alles auf Alkohol schieben du Clown."

Seinem ehemaligen Kumpel riet er, sich Hilfe zu suchen, "anstatt so eklige Sachen durch die Gegend zu schreien!"