Back-Queen Sally widmet Tochter rührende Zeilen: "Du hast mich zur Mama gemacht"
Waghäusel - Normalerweise begeistert sie Millionen Fans mit ihren Rezepten, doch jetzt zeigt sich Saliha "Sally" Özcan (37), bekannt als Back-Queen in "Sallys Welt", von ihrer ganz privaten und emotionalen Seite.
Grund ist ein großer Meilenstein im Leben ihrer Familie. Ihre älteste Tochter Samira feierte am Freitag ihren 15. Geburtstag. Auf Instagram teilt die erfolgreiche Unternehmerin aus Waghäusel (Baden-Württemberg) ein Foto und rührende Zeilen.
"Unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht", beginnt Sally. "Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass ich dich zum ersten Mal in den Armen hielt. Du hast mich zur Mama gemacht", führt die 37-Jährige fort.
Für die Back-Queen, die mit ihrem Mann Murat und ihren zwei Töchtern ein großes Firmenimperium aufgebaut hat, war Samiras Geburt der Start in ein neues Leben. "Mit dir begann dieses große Abenteuer namens Mutterschaft", erinnert sich Sally. Samira habe sie gelehrt, was bedingungslose Liebe bedeute.
Ihre Tochter beschreibt die Unternehmerin als klug, humorvoll, sensibel und stark. "Mit einem Herzen, das größer nicht sein könnte", schwärmt Sally.
Sally zu ihrer Tochter Samira: "Die Welt braucht genau dich"
Doch die Beziehung der beiden geht offenbar über eine normale Mutter-Tochter-Bindung hinaus. Die Back-Influencerin schreibt: "Du bist nicht nur meine Tochter, sondern auch meine Freundin, meine Vertraute und so oft mein Spiegel."
Zum Abschluss gibt die Unternehmerin ihrer Tochter noch etwas für die Zukunft mit auf den Weg: "Ich wünsche dir, dass du immer an dich glaubst, deinen Weg mit Mut und Herz gehst und dich nie kleiner machst, als du bist. Die Welt braucht genau dich – so echt, ehrlich und wunderbar, wie du bist."
Die Fans zeigen sich in den Kommentaren ebenfalls gerührt. "Ihr seid echt süß zusammen so schön geschrieben", schreibt ein Follower. Ein anderer kommentiert: "Einfach mini Sally. Happy Birthday."
Titelfoto: Bildmontage: Sallyswelt/Instagram