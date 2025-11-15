Back-Queen Sally widmet Tochter rührende Zeilen: "Du hast mich zur Mama gemacht"

Waghäusel - Normalerweise begeistert sie Millionen Fans mit ihren Rezepten, doch jetzt zeigt sich Saliha "Sally" Özcan (37), bekannt als Back-Queen in "Sallys Welt", von ihrer ganz privaten und emotionalen Seite.

In einem Video gibt Sally Özcan (37) ihrer Tochter eine herzliche Umarmung. © Bildmontage: Sallyswelt/Instagram

Grund ist ein großer Meilenstein im Leben ihrer Familie. Ihre älteste Tochter Samira feierte am Freitag ihren 15. Geburtstag. Auf Instagram teilt die erfolgreiche Unternehmerin aus Waghäusel (Baden-Württemberg) ein Foto und rührende Zeilen.

"Unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht", beginnt Sally. "Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass ich dich zum ersten Mal in den Armen hielt. Du hast mich zur Mama gemacht", führt die 37-Jährige fort.

Für die Back-Queen, die mit ihrem Mann Murat und ihren zwei Töchtern ein großes Firmenimperium aufgebaut hat, war Samiras Geburt der Start in ein neues Leben. "Mit dir begann dieses große Abenteuer namens Mutterschaft", erinnert sich Sally. Samira habe sie gelehrt, was bedingungslose Liebe bedeute.

Ihre Tochter beschreibt die Unternehmerin als klug, humorvoll, sensibel und stark. "Mit einem Herzen, das größer nicht sein könnte", schwärmt Sally.