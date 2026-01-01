Jette macht's schon wieder: Nietzard kassiert Shitstorm zu Silvester

Berlin - Es ist nicht das erste Mal, dass Jette Nietzard (26) mit einem Beitrag beim Kurznachrichtendienst X provoziert und es ist auch nicht das erste Mal, dass sie es zu Silvester tut.

Jette Nietzard (26) hat zu Silvester wieder einen kontroversen Beitrag bei Social Media veröffentlicht. © Michael Kappeler/dpa

Diesmal schreibt sie: "Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, müssen zumindest keinen Wehrdienst leisten". Damit bezieht sie erneut zynisch zu einem kontrovers diskutierten politischen Thema Stellung.

Denn 2026 müssen alle jungen Männer, die nach dem 1. Januar 2008 geboren sind, zur Musterung antreten. Ihre Aussage zog erneut eine Lawine der virtuellen Entrüstung nach sich, es gab jedoch stellenweise auch Zustimmung für ihre Ansicht.

In ihrem Beitrag bezieht sich Jette direkt auf einen nicht minder zynischen Kommentar, den sie vor Jahresfrist verfasst hatte.

2024 bemerkte die ehemalige Co-Chefin der Grünen Jugend: "Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, können zumindest keine Frauen mehr schlagen."

Dafür kassierte die 26-Jährige einen heftigen Shitstorm, da in dieser Silvesternacht fünf Menschen durch Feuerwerkskörper ihr Leben verloren. Zudem wurde in Berlin ein Kind durch eine sogenannte "Kugelbombe" lebensbedrohlich verletzt.