"Backstreet Boy" sorgt für Gänsehaut: Mit dieser Geste rührte Nick Carter zu Tränen

Frankfurt am Main - Seit 1993 begeistern die "Backstreet Boys" bereits ihre Fans auf der ganzen Welt. Einige der Band-Mitglieder - darunter auch Publikumsliebling Nick Carter (44) - versuchen sich in der Zwischenzeit auch immer wieder mit Solo-Projekten. Bei einem Auftritt in Frankfurt am Main rührte der charismatische Blondschopf zu Tränen.

"Backstreet Boy" Nick Carter (44) sorgte bei seinem Solo-Konzert in Frankfurt am Main für einen wahren Gänsehaut-Moment. © Christophe Gateau/dpa

Am vergangenen Sonntag gab sich der 44-Jährige im Zoom Club in der hessischen Bankenstadt die Ehre. Neben eigens von ihm auf den Markt geworfenen musikalischen Werken performte Carter auch zeitlose Klassiker anderer Künstler sowie eben auch "Backstreet Boys"-Hits à la "Everybody" oder "Quit Playing Games".

Doch war das Frankfurter Konzert vor rund 875 Zuschauern keinesfalls ein ganz normaler Allerwelts-Auftritt. Aufnahmen, die derzeit auf Plattformen wie TikTok viral gehen zeigten, wie sich Carter anlässlich seines letzten Songs des Abends, dem ebenfalls aus "Backstreet Boys"-Zeiten stammenden Hit "I want it that Way", zu einer im Publikumsraum befindlichen Krankentrage begibt.

Darin zu sehen eine Frau, deren gesundheitlicher Zustand augenscheinlich alles andere als gut zu sein scheint. Nichtsdestotrotz singt sie in Anwesenheit des Weltstars fleißig mit und wird von ihrem Idol keinen Moment außer Acht gelassen und darf zeitweise sogar mit ihm Händchen halten.

Wie sich später herausstellt, handelte es sich bei dem Vollblut-Anhänger der "Backstreet Boys" um eine todkranke Frau, die nur noch kurze Zeit zu leben hat und die dank des sogenannten Wünschewagens des Arbeiter-Samariter-Bundes die Möglichkeit bekam, trotz ihres Zustandes am Konzert des Sängers teilzunehmen.

Carter ließ sich indes die Gelegenheit nicht nehmen, sich bereits im Vorfeld des Konzerts mit seinem treuen Fan auszutauschen.