Ballermann-Sängerin feiert Hochzeit: Diese "DSDS"-Finalistin hat Ja gesagt

Seit ihrem Durchbruch bei "DSDS" tourt Paulina Wagner als Sängerin (28) über die Bühnen.

Im Finale von "DSDS" reichte es für die 28-Jährige in der 17. Staffel nur zum vierten Platz - für ihre bessere Hälfte Phil (36) ist die Blondine dafür die absolute Nummer eins.

Und genau diesen Zustand haben die beiden ganz frisch in Köln mit dem Jawort besiegelt! "Das Beste, was mir je passieren konnte", schreibt die Ballermann-Sängerin zu einer Reihe an Fotos, die sie und ihren Neu-Ehemann während der Feierlichkeiten zeigen.

Bei der ganz frischen, standesamtlichen Trauung im historischen Rathaus in Köln soll es laut der 28-Jährigen aber nicht bleiben.

Denn: Im nächsten Jahr soll auf einer Burg im Rhein-Lahn-Kreis eine freie Trauung stattfinden, welche die Liebe der beiden Turteltauben noch einmal besiegelt.