Ballermann-Star Nora aus Leipzig stürzt bei Auftritt von Bühne: "Zack, war ich weg!"

Leipzig - TV-Sternchen und Sängerin Nora Lob (34) heizt aktuell die Après-Ski-Hütten in Österreich mit ihren Ballermann-Schlagern ein. Am Montag lernte die Leipzigerin dabei die im wahrsten Sinne des Wortes schmerzhafte Seite vom Musikbusiness kennen!

Nach dem Auftritt klagte die 34-Jährige über starke Schmerzen in der linken Körperhälfte. © Bildmontage: Instagram/supergirl_nora

Wie Nora ihren Fans auf Instagram berichtete, war sie bei einem Auftritt von der Bühne gestürzt! "Ich bin abgerutscht an der Kante und komplett heruntergefallen, so eineinhalb Meter. Zack, war ich weg", beschrieb die ehemalige "Temptation Island"-Verführerin ihr Malheur.

Zwar klagte Nora über starke Schmerzen und blaue Flecken auf der gesamten linken Körperseite - trotzdem hatte sie kurz nach dem Sturz besonders eine Frage im Kopf. "Ich hab so viele Leute gefragt, weil ich hätte das gerne gesehen auf Video. Aber jeder hat genau in diesem Moment aufgehört zu filmen", so die 34-Jährige traurig.

So schwer können die Verletzungen dann auch nicht sein, denn die gebürtige Georgierin hatte alsbald auch gleich wieder ein paar ihrer schlüpfrigen Witze auf den Lippen.

"Wenigstens kann man nicht sagen, dass bei meinem Auftritt nicht gerutscht und geknallt wurde. Ich bin zwar nur von der Bühne gerutscht und auf den Boden geknallt, aber ist ja fast dasselbe", scherzte Nora mit einem Augenzwinkern.