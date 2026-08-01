Barbara Schöneberger bei "Let's Dance"? Moderatorin spricht Klartext

Berlin - Könnte Barbara Schöneberger (52) bald übers Tanzparkett wirbeln? Die Moderatorin hat sich jetzt überraschend offen zu einer möglichen Teilnahme bei " Let's Dance " geäußert.

Barbara Schöneberger (52) will eine Teilnahme an "Let's Dance" nicht ausschließen. © SWR - Das Erste/SWR - Das Erste/obs

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen: "Wann nimmst du endlich bei 'Let's Dance' teil?" Schöneberger musste nicht lange überlegen und verriet, dass Profitänzer Massimo Sinató (45) sie offenbar schon von der Show überzeugen wollte.

"Der Massimo Sinató, mit dem ich ja in engem Kontakt stehe, hat zu mir gesagt, er würde mir einen super Deal aushandeln", erzählte die Moderatorin.

Ganz ausschließen wollte die 52-Jährige eine Teilnahme zwar nicht, doch aktuell steht ihr voller Terminkalender im Weg. Wer bei "Let's Dance" mitmacht, müsse sich für mehrere Monate komplett freihalten.

"Du musst dir praktisch drei, vier oder fünf Monate freinehmen, weil du ja nicht weißt, wie weit du kommst", erklärte Schöneberger. Für sie sei das momentan schlicht nicht machbar.

Die Moderatorin steht regelmäßig für zahlreiche TV-Shows vor der Kamera und moderiert außerdem Preisverleihungen und große Live-Events. "Das würde sich mit meinen Engagements leider ziemlich in die Quere kommen", sagte sie.