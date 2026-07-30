Barbara Schöneberger wird plötzlich persönlich: "Ich habe aber nichts davon"

Berlin - Barbara Schöneberger (52) kennt zahlreiche Promis. Wirklich Zeit verbringt sie mit ihnen jedoch nur selten. Im Gespräch mit Tim Mälzer (55) verrät die Moderatorin, warum sie das bedauert und welcher Vorschlag sie sofort begeistert.

Barbara Schöneberger (52) hadert mit ihrem Promi-Leben. © Georg Wendt/dpa

Der TV-Koch, die Kult-Blondine und Günther Jauch (70) gehören seit vielen Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Fernsehlandschaft. Ihre Wege kreuzten sich immer wieder vor der Kamera. Abseits der Studios scheint gemeinsame Zeit dagegen selten geworden zu sein.

Das möchte Mälzer offenbar ändern. In Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" spricht der Gastronom mit Schöneberger über die Idee, frühere Weggefährten für einen gemeinsamen Ausflug zusammenzubringen.

"Ich habe mal überlegt, wir gehören ja alle so ein bisschen zusammen. Unsere Wege haben sich ja schon häufig gekreuzt", erklärt der Hamburger.

Sein Wunsch klingt bewusst unkompliziert: keine große Produktion, kein ausgearbeitetes Showkonzept und möglichst wenig Planung. "Ein Roadtrip mit eben all den Menschen von damals – ein Tagesausflug, irgendwo angeln gehen und labern", wirft er in den Raum.

Die Vorstellung, gemeinsam unterwegs zu sein und sich in Ruhe auszutauschen, gefällt auch Schöneberger. Eine Bedingung stellt Mälzer allerdings sofort klar: "Ohne Kamera". Der geplante Ausflug soll ausschließlich privat bleiben.