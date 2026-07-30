Barbara Schöneberger wird plötzlich persönlich: "Ich habe aber nichts davon"
Berlin - Barbara Schöneberger (52) kennt zahlreiche Promis. Wirklich Zeit verbringt sie mit ihnen jedoch nur selten. Im Gespräch mit Tim Mälzer (55) verrät die Moderatorin, warum sie das bedauert und welcher Vorschlag sie sofort begeistert.
Der TV-Koch, die Kult-Blondine und Günther Jauch (70) gehören seit vielen Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Fernsehlandschaft. Ihre Wege kreuzten sich immer wieder vor der Kamera. Abseits der Studios scheint gemeinsame Zeit dagegen selten geworden zu sein.
Das möchte Mälzer offenbar ändern. In Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" spricht der Gastronom mit Schöneberger über die Idee, frühere Weggefährten für einen gemeinsamen Ausflug zusammenzubringen.
"Ich habe mal überlegt, wir gehören ja alle so ein bisschen zusammen. Unsere Wege haben sich ja schon häufig gekreuzt", erklärt der Hamburger.
Sein Wunsch klingt bewusst unkompliziert: keine große Produktion, kein ausgearbeitetes Showkonzept und möglichst wenig Planung. "Ein Roadtrip mit eben all den Menschen von damals – ein Tagesausflug, irgendwo angeln gehen und labern", wirft er in den Raum.
Die Vorstellung, gemeinsam unterwegs zu sein und sich in Ruhe auszutauschen, gefällt auch Schöneberger. Eine Bedingung stellt Mälzer allerdings sofort klar: "Ohne Kamera". Der geplante Ausflug soll ausschließlich privat bleiben.
Barbara Schöneberger vermisst gemeinsame Zeit mit ihren Kollegen
Mit seinem Vorschlag trifft Mälzer bei Schöneberger einen Nerv. Die Moderatorin erinnert sich an eine Zeit, in der sich bekannte TV-Gesichter häufiger bei Shows und anderen Produktionen begegneten.
"Ja, ich möchte eigentlich auch genau wieder das, mit den alten Leuten, die man früher viel öfter gesehen hat. Und jetzt sind wir zwar alle da, aber man trifft sich nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Shows, in denen man miteinander spielt oder aufeinandertrifft", erzählt die TV-Allzweckwaffe.
Sie würde sich wünschen, wieder häufiger mit ihren langjährigen Kollegen "zusammensitzen" zu können. Obwohl sie beruflich zahlreiche interessante Persönlichkeiten kennengelernt hat, entstehen daraus offenbar nur selten private Treffen.
"Ich denke mir oft: 'Ich kenne so viele spannende Leute', und ich finde es schade, dass man nicht öfter was macht. Ich kenne so viele spannende Leute und habe aber nichts davon", gesteht die Moderatorin.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa