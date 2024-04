Barbara Schöneberger bemüht "First Dates"-Vergleich und unkt über "Naked Attraction"

Berlin - Was der eine darf, darf der andere noch lange nicht: Moderatorin Barbara Schöneberger (50) hat die Doppelmoral bei der Programmgestaltung im deutschen Fernsehen beklagt.

Barbara Schöneberger (50) ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. © Britta Pedersen/dpa

Wie Schöneberger in der zweiten Folge des Podcasts "40 Years On Air" beleuchtete, werde demnach mit zweierlei Maß gemessen.

"Es ist immer die bemühte Sendung, aber du siehst irgendwelche Männer, die sich völlig ohne Not nackt auf einer Drehscheibe präsentieren und auch noch bevor sie Gewinner werden, zentrifugiert mit ihrem P*mmel nach außen fliegend sagen: Ich bin Thorsten, IT-Techniker und leider ist es nichts geworden", sagte Schöneberger mit Blick auf die Branche im Vergleich zu den 90er Jahren über die Dating-Show "Naked Attraction".

Auf der anderen Seite stünde sie nach eigener Einschätzung der Kritik gegenüber, wenn sie in der Rolle einer verkleideten Frau in einem Film oder bei "First Dates" den Satz äußern würde: "Wie schaust du denn eigentlich aus? Du schaust aus wie ein Paketbote."

Schöneberger ist sicher, dass sich Verantwortliche daran stoßen würden und Zusteller um Entschuldigung bitten müssten. "Davon gibt es ja viele Millionen und dann kann es sein, dass die nicht mehr zuschauen", greift sie deren Reaktion und Denke vorweg.