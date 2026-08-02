Barbara Schöneberger schwärmt von Moderationspartner: "Ein Mann im besten Sinne"

Berlin - Seit mehreren Jahren stehen Barbara Schöneberger (52) und Hans Sigl (57) für die "Starnacht am Wörthersee" gemeinsam vor der Kamera. Jetzt geriet die Moderatorin über ihren TV-Kollegen regelrecht ins Schwärmen.

Barbara Schöneberger (52) und Hans Sigl (57) stehen regelmäßig gemeinsam vor der Kamera. © krivograd/ipmedia/orf

Auf die Frage, wie es sei, mit Sigl zusammen zusammenzuarbeiten, erklärte Schöneberger jüngst auf ihrem YouTube-Kanal "Schöneberger wird's nicht": "Ich bin Fan von Hans Sigl und ich habe auch festgestellt, dass nahezu alle anderen Frauen auch Fans von Hans Sigl sind."

Ihr Moderationspartner habe eine besondere Ausstrahlung, betonte die 52-Jährige: "Der ist sehr, sehr groß, der ist sehr, sehr stark und es ist ein, ich würde mal sagen, ein Mann im besten Sinne."

Viele der Schauspieler, die sie kenne, seien eher klein, fuhr Schöneberger fort. Hans Sigl dagegen - Körpergröße: 1,90 Meter - sei für sie "ein Kerl".

Bei gemeinsamen Auftritten kommt diese Außenwirkung des 57-Jährigen laut der Schilderung der Berlinerin auch regelmäßig zum Vorschein. Schöneberger schilderte, dass sie beim Publikum schnell in den Hintergrund rücke, sobald Sigl auftauche. "Bei der 'Starnacht', die wir zusammen moderieren, stehen wir dann im Publikum, und dann merke ich so, ich bin total abgeschrieben. Also, wenn der Hans Sigl kommt, bin ich raus."