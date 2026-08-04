Barbara Schöneberger schwärmte für Morten Harket: Doch dieses Detail turnte sie ab

Berlin - Für Barbara Schöneberger (52) war er jahrelang der absolute Traummann. Doch als die Moderatorin ihren Jugendschwarm Morten Harket (65), den Sänger der Kultband a-ha, endlich persönlich kennenlernte, platzte ihre romantische Vorstellung schneller als gedacht.

Barbara Schöneberger (52) erzählt von der Begegnung mit ihrem einstigen Jugendschwarm Morten Harket. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

In der ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?" sprach Schöneberger mit Andrea Kiewel (60) und Peter Kraus (86) über frühere Teenie-Schwärmereien. Dabei verriet sie, dass sie für Harket einst regelrecht geschwärmt habe.

Als sie dem Musiker Jahre später schließlich begegnete, nahm das Treffen jedoch eine unerwartete Wendung. "Den habe ich Jahre später tatsächlich kennengelernt. Der wollte sich eine Wimperntusche von mir ausleihen", erzählte Schöneberger verblüfft.

Für die Moderatorin war dieser Moment offenbar ein echter Stimmungskiller. "Da ist sein Sex-Appeal bisschen eingeknickt", gab sie zu. Besonders die ungewöhnliche Bitte des Sängers brachte sie aus dem Konzept. "Der tuscht sich die Wimpern. Was ist denn hier los?", erinnerte sie sich.