Barbara Schöneberger über Drogen im Showgeschäft: "War da nie dabei"

Berlin - Gleich zu Beginn des neuen Jahres hat sich Barbara Schöneberger (49) für ihren Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" einen echten Stargast an Land gezogen: Atze Schröder (58).

"Wenn immer gesagt wurde im Showgeschäft Drogen , Alkohol, Partys, Koks und so: Ich war da nie dabei", erzählte sie ihrem Gast und erwischte ihn damit offenbar auf dem falschen Fuß.

In einer Vorschau auf die neue Folge lüftete sie aber vorab schon zwei "Geheimnisse".

Mit dem Comedian spricht sie unter anderem über "Schlagertexte, seinen Tanz in Strumpfhosen und das Jahr 2024", wie die 49-Jährige bei Instagram ankündigte.

Atze Schröder (58) hatte viel Spaß im Gespräch mit Podcast-Moderatorin Barbara Schöneberger. © Monika Skolimowska/dpa

"Wenn Frauen mir sagen: 'Ich liebe Katzen, weil Katzen sind so wie ich', dann denke ich mir: Oh Gott", ließ sie Atze wissen, der das absolut nachvollziehen konnte: "Auf Wiedersehen", antwortete er kurz und knapp.

Besonders alleinstehende Frauen mit Katzen, kommen bei Barbara nicht gut weg, da bekomme sie direkt Angst.

Auch der 58-Jährige hat in dieser Hinsicht wohl keine guten Erfahrungen gemacht. "Ich kenne Journalistinnen, die haben bis zu drei Katzen und so sieht's da auch aus. Nein, das möchten wir nicht!", berichtete er der Moderatorin.

"Wie heißt das: Ab der dritten Katze ist man selbst bei Parship nicht mehr vermittelbar", witzelte der Komiker und brachte die Promi-Dame erneut zum Lachen.

Worüber sich Barbara Schöneberger und Atze Schröder in der ersten Episode von 2024 noch lustig gemacht haben, ist am kommenden Samstag ab 11 Uhr im "barba radio" und ab Montag in der Podcast-App zu hören.