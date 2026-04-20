Darum wird man Barbara Schöneberger nicht im Playboy sehen: "Geht jetzt nicht mehr"
Berlin - Barbara Schönebergers (52) Haltung zum "Playboy" hat sich im Laufe ihres Lebens verändert. Trotzdem käme ein entsprechendes Angebot für die Moderatorin heute nicht mehr infrage.
In ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" hatte Schöneberger Schlager-Star Isi Glück (35) zu Gast, die im August 2025 für das Männermagazin posierte.
Schöneberger zeigte sich begeistert von den Bildern und lobte: "Du warst im 'Playboy' und hast tolle Fotos gemacht".
Für Isi Glück selbst war diese Entscheidung keineswegs selbstverständlich, wie sie berichtete. So hatte die 35-Jährige in der Vergangenheit noch betont: "Würde ich niemals machen!"
Umso neugieriger fragte die Sängerin nach Schönebergers eigener Haltung zum Thema. Deren Antwort fiel eindeutig aus: "Bei mir geht's jetzt nicht mehr."
Als Hauptgrund nannte die 52-Jährige ihre Familie: "Ich habe auch Kinder, das will ich denen wirklich nicht antun".
Und weiter: "Jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Frauen dann immer sagen 'Meine Familie war total stolz auf mich' - kein Kind zwischen zehn und 30 findet das geil!" Ihr Fazit: "Das geht einfach nicht!"
Barbara Schöneberger rät Isi Glück: "Genieß es, ehrlich"
Was ihre Vergangenheit angeht, sieht Barbara Schöneberger jedoch heute manches anders.
Sie habe sich zwar an freizügigere Shootings für Magazine wie "FHM" oder "Maxim" herangetastet, aber: "Ich hätte noch viel mehr Leuten alles zeigen sollen. Ich habe mich völlig - total falscher Maßen - zurückgehalten." Ihr klarer Rat an Glück lautete daher: "Genieß es, ehrlich."
Auch Isi Glück berichtete im Gespräch von gemischten Reaktionen in ihrem Umfeld. Besonders ihr Ehemann habe zunächst gezögert: "Ich glaube, in Spanien hat der 'Playboy' nochmal einen anderen Ruf als in Deutschland."
Letztlich unterstützte ihr Partner sie jedoch - und schaute bewusst nicht hin. "Ich glaube, er hat sie sich bis heute nicht angeschaut. Bis aufs Cover hat er, glaube ich, noch nichts gesehen", so Isi Glück.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa