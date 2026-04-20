Darum wird man Barbara Schöneberger nicht im Playboy sehen: "Geht jetzt nicht mehr"

Berlin - Barbara Schönebergers (52) Haltung zum "Playboy" hat sich im Laufe ihres Lebens verändert. Trotzdem käme ein entsprechendes Angebot für die Moderatorin heute nicht mehr infrage.

Moderatorin Barbara Schöneberger (52) wird man wohl nicht mehr im "Playboy" sehen. © Georg Wendt/dpa

In ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" hatte Schöneberger Schlager-Star Isi Glück (35) zu Gast, die im August 2025 für das Männermagazin posierte.

Schöneberger zeigte sich begeistert von den Bildern und lobte: "Du warst im 'Playboy' und hast tolle Fotos gemacht".

Für Isi Glück selbst war diese Entscheidung keineswegs selbstverständlich, wie sie berichtete. So hatte die 35-Jährige in der Vergangenheit noch betont: "Würde ich niemals machen!"

Umso neugieriger fragte die Sängerin nach Schönebergers eigener Haltung zum Thema. Deren Antwort fiel eindeutig aus: "Bei mir geht's jetzt nicht mehr."

Als Hauptgrund nannte die 52-Jährige ihre Familie: "Ich habe auch Kinder, das will ich denen wirklich nicht antun".

Und weiter: "Jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Frauen dann immer sagen 'Meine Familie war total stolz auf mich' - kein Kind zwischen zehn und 30 findet das geil!" Ihr Fazit: "Das geht einfach nicht!"