Barbara Schöneberger wettert gegen "spaßbefreite Befindlichkeitslaberei"

Berlin - Barbara Schöneberger (50) ist aus dem deutschen Fernsehen heute nicht wegzudenken. In einem Interview hat die Moderatorin ihre Laufbahn Revue passieren lassen und Kritik an der Branche geübt.

Moderatorin Barbara Schöneberger (50) hat immer noch große Freude an ihrem Job. © Britta Pedersen/dpa

"Ich denke rückblickend auf meine Karriere ... Gott, ich hab ja eigentlich nichts gemacht. Jeden Tag ein enges Kleid angehabt und irgendeinen Quatsch erzählt", erklärte Schöneberger im Podcast "40 Years On Air" des Medienmagazins "DWDL".

Wie bitte? Angesichts der TV-Präsenz von Barbara Schöneberger klingen diese Sätze wahrlich nach Understatement.

Ob bei Preisverleihungen, "Verstehen Sie Spaß?", in der "NDR Talk Show" oder bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" - kaum ein Tag, an dem die schlagfertige Blondine nicht über den Bildschirm flimmert.

Ganz zu schweigen von ihrem "Barba Radio" und dem "Mit den Waffeln einer Frau"-Podcast. Doch bis Barbara Schöneberger dort angekommen ist, wo sie heute steht, war es ein weiter Weg.

"Oliver Pocher hatte schon den zweiten Audi TT bestellt, da bin ich noch im VW Polo mit Faltdach herumgefahren und dachte mir: 'Hmm, vielleicht ist das doch alles nur ein großes Missverständnis‘", verriet die 50-Jährige. Ein klassischer Fall von "Imposter-Syndrom", könnte man sagen.