"Deutscher Fernsehpreis" 2024: Diese beiden Damen übernehmen die Moderation!

Berlin/Köln - Im September ist es wieder so weit: Der " Deutsche Fernsehpreis " wird zum 25. Mal vergeben. Dieses Jahr werden Barbara Schöneberger (50) und Esther Sedlaczek (38) durch den Abend führen - aber nicht gemeinsam!

Esther Sedlaczek (38, l.) führt am 24. September und Barbara Schöneberger (50) am 25. September durch den Abend. © Christian Charisius/dpa / Britta Pedersen/dpa

Dieses Jahr gibt es nicht nur für die Gewinner einen Grund zum Feiern, denn: Der Deutsche Fernsehpreis feiert dieses Jahr sein 25. Jubiläum!

Dafür werden an zwei aufeinanderfolgenden Abenden die Preise verliehen. Esther Sedlaczek startet am 24. September und führt durch die "Nacht der Kreativen". An diesem Abend erhalten die kreativen Köpfe hinter der Kamera ihre Auszeichnungen.

Am Folgetag moderiert Barbara Schöneberger die große TV-Gala, wo auch der Förderpreis und der Ehrenpreis vergeben werden. Damit führt die 50-Jährige bereits zum siebten Mal als Moderatorin durch das TV-Spektakel.

In einer Mitteilung sagte Schöneberger: "Ich begleite diese glamouröse Zeugnisvergabe für die Besten der Besten unserer Branche nun auch schon ein paar Jahre, zunächst als Jurorin im Hintergrund und schließlich auch auf offener Bühne und vor laufender Kamera".

Von 2016 bis 2022 moderierte die Blondine die Gala jedes Jahr. Zum Jubiläum könne sie sich es nicht nehmen lassen, wieder an Ort und Stelle zu sein.