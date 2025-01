Jan Josef Liefers berichtet Barbara Schöneberger: Von diesem Lauch bekommt er nicht genug

Berlin - In ihrem Podcast "Frühstück mit Barbara" begrüßt Barbara Schöneberger (50) prominente Gäste zum heiteren Plausch. Dieses Mal schaute Jan Josef Liefers (60) vorbei. Der "Tatort"-Star sprach unter anderem über seine Knoblauchsucht.

Barbara Schöneberger (50) nimmt kein Blatt vor den Mund. © Britta Pedersen/dpa

Noch bevor es richtig losgehen sollte, war die Gastgeberin nach einem gemeinsamen Trällern des Klassikers "Guten Morgen Sonnenschein" von Nana Mouskouri (90) irritiert. Der Grund war aber nicht auditiver Natur, sondern olfaktorischer: Eine Geruchswolke warf sie völlig aus der Bahn.

"Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig auf unser Gespräch konzentrieren, weil es weht von meinem kleinen Tablett", eröffnete Schöneberger ihrem Gegenüber und wurde genauer: Neben "schicken Sachen, aus denen ich dir ein Frühstücksbrot schmiere" stand auf dem Servierbrett auch eine Schale mit Knoblauch!

Die beengten Räumlichkeiten verschärften die Lage noch. "Und ich sitze mit dir in so einem kleinen Studio", trieb es der Entertainerin auch vor Lachen Tränen in die Augen.

Der Schauspieler musste selbst prusten und gab zurück: "Ich finde es toll, dass du so ein Knoblauchfan bist." Anschließend gab Liefers Anweisungen, was auf sein perfektes Brot soll. Natürlich darf die Pflanzenart aus der Gattung Lauch da nicht fehlen.