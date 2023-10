"Bares für Rares"-Star verspottet "Sommerhaus"-Walentina, die reagiert sofort!

Köln - Die Eskalation im " Sommerhaus " ist derzeit in aller Munde. Jetzt mischt sich ausgerechnet ein " Bares für Rares "-Experte in den TV-Skandal ein und schießt im Netz gegen Reality-Giftspritze Walentina Doronina (23).

Sven Deutschmanek (47) ist häufig im ZDF im Rahmen der Trödelshow "Bares für Rares" im TV zu sehen. © Bildmontage: Instagram/sven.deutschmanek.official (Screenshots)

Nachdem der Streit zwischen der Blondine mit ihrem Freund Can Kaplan (27) und Luigi "Gigi" Birofio (24) in Handgreiflichkeiten endete, mussten alle Beteiligten die Show verlassen.

Während der Italiener wegen seines Schlages aus dem Format entfernt wurde, mussten die 23-Jährige und ihr Partner wegen ihrer ständigen Hetzerei und "psychischer Gewalt" die Koffer packen.

Die Sympathien in dem Zoff scheinen klar verteilt: Während die ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin versucht, sich ausschließlich in die Opferrolle zu manövrieren, schlägt ihr im Netz trotz allem blanker Hass entgegen.

Plötzlich mischt sich auch Sven Deutschmanek in die Thematik ein. Der 47-Jährige ist regelmäßig als Experte bei "Bares für Rares" im Einsatz und hat mit der Trash-TV-Welt eigentlich so gar nichts am Hut. Bis jetzt.

Auf Instagram teilt er einen Beitrag mit einer Szene aus Walentinas Story. Darin spricht die 23-Jähriger erneut über die Situation mit Gigi im Sommerhaus.