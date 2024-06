Baseball-Legende Willie Mays mit 93 Jahren gestorben

Baseball-Legende Willie Mays ist im Alter von 93 Jahren verstorben. © Nicholas Kamm / AFP

Wie TMZ unter Berufung auf Angaben der Major League Baseball berichtete, starb der 93-Jährige in einer Einrichtung für betreutes Wohnen im kalifornischen Palo Alto.

"Wir sind untröstlich über das Ableben von Willie Mays, einem der aufregendsten Spieler in der Geschichte unseres Sports, der in die Hall of Fame aufgenommen wurde", hieß es vonseiten der Major League Baseball.

Mays machte sich bei den New York Giants, den San Francisco Giants und den New York Mets einen Namen. Während seiner Karriere wurde er 24-facher All-Star, 12-facher Gewinner des Gold Glove Award und Empfänger der Presidential Medal of Freedom.

Gegen Ende der Saison 1973 ging Mays in den Ruhestand und beendete seine Karriere mit 660 Homeruns und 3293 Hits.