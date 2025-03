"Basic Instinct"-Schauspieler Denis Arndt ist tot

Denis Arndt ist im Alter von 86 Jahren verstorben. © IMAGO/Dreamstime

Wie seine Familie in einem Nachruf mitteilte, verstarb Arndt "friedlich in seinem Bett in seiner geliebten Hütte in Ashland, Oregon, in der er fast 50 Jahre gelebt hat". Arndt starb laut übereinstimmenden Medienberichten am Dienstag, dem 25. März.

Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Nach Angaben der lokalen Nachrichtenseite "Ashland News" habe Arndt im Jahr 2019 einen Schlaganfall erlitten, von dem er sich wieder erholt hätte.

Der Schauspieler wirkte im Film "Basic Instinct" (1992) mit und spielte die Rolle des Lieutenants Phil Walker. Im Film knöpfte er sich die von Sharon Stone (67) verkörperte Frau namens Catherine Tramell in der weltberühmten "Verhör-Sequenz" vor.

Zudem war er in "S.W.A.T. - Die Spezialeinheit" (2003) oder bei kurzen Auftritten in Serien wie "24" (2005) oder "How to Get Away with Murder" (2018) zu sehen.