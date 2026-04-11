"Batman"- und "Dunkirk"-Darsteller John Nolan ist tot

Vereinigtes Königreich - Für seine Rollen in "Batman"-Filmen und der Serie "Person of Interest" (2011-2016) bleibt er im Gedächtnis: Der britische Schauspieler John Nolan ist im Alter von 87 Jahren verstorben.

Der britische Schauspieler John Nolan ist im Alter von 87 Jahren verstorben. © press/john-nolan.co.uk

Das berichteten Stratford Herald und The Mirror am Samstag. Zur Todesursache war nichts bekannt.

Laut Berichten wurde Nolan von seiner Frau, der Schauspielerin Kim Hartmann (74), als "Freigeist" beschrieben, "der stets wusste, was er wollte und nach seinen eigenen Vorstellungen handelte".

John Nolan war vorrangig als Theaterschauspieler tätig. Er ist der Onkel des populären Regisseurs Christopher Nolan (55) und des Drehbuchautors Jonathan Nolan (49). Bekannt wurde er durch Nebenrollen in den Filmprojekten der beiden.

Er spielte etwa die Figur "Douglas Fredericks" in "Batman Begins" (2005) und "The Dark Knight Rises" (2012). In Jonathan Nolans Serie "Person of Interest" (2011-2016), spielte er "John Greer". Auch in Dunkirk (2017) war er zu sehen.