Sie sorgten für ersten Schwulen-Kuss in deutscher TV-Geschichte: "Lindenstraße"-Stars erhalten Verdienstorden

Düsseldorf/Köln - Der Kuss eines homosexuellen Paares in der "Lindenstraße" galt 1990 als ein Skandal und ging als erster Schwulen-Kuss in einer deutschen Serie in die TV-Geschichte ein. Dafür wurden am Dienstag drei Stars der kultigen ARD-Serie mit dem Verdienstkreuz des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) übergab den Verdienstorden am Dienstag unter anderem an Schauspieler Georg Uecker (63, r.) und ... © Henning Kaiser/dpa

Neben Produzent Hans W. Geißendörfer (85) erhielten auch die beiden Schauspieler Georg Uecker (63) sowie Claus Vinçon (69) den Orden. Hana Geißendörfer nahm ihn stellvertretend für ihren Vater entgegen.

Nach Worten von Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) ist die "Lindenstraße" ein echtes Stück Zeitgeschichte. Über Jahrzehnte habe sie die Veränderungen in der Gesellschaft widergespiegelt und sei ihrer Zeit oft voraus gewesen.

Geißendörfer sei einer der ersten gewesen, der Aids im deutschen Fernsehen thematisiert habe. Er habe den ersten Kuss eines homosexuellen Paares im Vorabendprogramm gezeigt. "Das ist mutig gewesen", betonte Wüst.

Uecker spielte die Rolle des Carsten Flöter. Dessen Kussszene mit Robert Engel (Martin Armknecht, 64) lief am 25. März 1990 im TV. Etwas, "das in der damaligen Gesellschaft noch ein Tabu war, das verdrängt und verschwiegen worden ist: Liebe und Zärtlichkeit zwischen Männern." Er habe den Mut zu diesem Kuss gehabt. "Er war bereit, sich in den Wind zu stellen, um gesellschaftlichen Wandel voranzubringen."