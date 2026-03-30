Beatrice Egli blickt zurück: "Bin in den 13 Jahren zur Frau geworden"

Schweiz - Lang ist's her: 2013 gewann Beatrice Egli im zarten Alter von 24 Jahren die zehnte Staffel von " Deutschland sucht den Superstar ". Heute ist sie erfolgreiche Schlagersängerin und begeistert zahlreiche Menschen mit ihrer Stimme und positiven Ausstrahlung. Im TAG24-Interview hat die 37-Jährige verraten, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert hat und was es bedeutet, "Ja" zum Leben zu sagen.

Beatrice Egli (37) hat sich in vergangenen Jahren verändert, erzählt sie im Interview. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wenn Beatrice Egli an den Beginn ihrer Musik-Karriere zurückdenkt, kann sie ihren heutigen Erfolg kaum fassen: "Ich hätte selbst auch nicht gedacht, dass ich nach 13 Jahren noch erfolgreicher bin."

Nicht allen, die an Castingshows wie "DSDS" teilnehmen, ist eine steile Karriere als Chartstürmer vergönnt. Nicht selten verschwinden viele nach der TV-Ausstrahlung wieder in der Versenkung. Egli hingegen ist eine von wenigen, die es geschafft hat, in den Köpfen der Menschen zu bleiben - bis heute.

Dabei hat sich seit ihrem Sieg nicht nur ihr Musikstil, sondern vor allem auch ihre Persönlichkeit verändert. "Ich bin in den 13 Jahren zur Frau geworden. Ich bin nicht mehr die Gleiche und das ist gut so", macht sie deutlich.

Egli habe im Laufe der Zeit Strategien entwickelt, mit Herausforderungen umzugehen. Demnach gehe sie nicht nur regelmäßig körperlich, sondern auch mental ins Training, unschöne Situationen anzunehmen, wie sie sind - eben mit einem "Ja" zum Leben.