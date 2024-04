Beatrice Egli nach Zoff mit Dieter Bohlen: "Hatten eine sehr gute Aussprache"

Dresden - Von der DSDS-Kandidatin an die Spitze des Schlager-Olymps: Die Karriere von Beatrice Egli (35) ist eine echte Superstar-Geschichte. Seit zehn Jahren zählt die Schweizerin zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen des deutschsprachigen Pop-Schlagers, hat das Genre entstaubt und begeistert so ein neues, junges Publikum.

Hat allen Grund zum Strahlen: Für Schlagerstar Beatrice Egli (35) läuft es richtig gut. © Britta Pedersen/dpa

Das nicht genug von ihr bekommt: Aktuell setzt Beatrice Egli ihre Erfolgs-Tournee "Volles Risiko" mit XXL-Zusatzkonzerten fort. Am Donnerstag spielt sie im Dresdner Kulturpalast, Karten gibt es längst nicht mehr. TAG24 hat mit der Sängerin gesprochen.

TAG24: Frau Egli, seit diesem Monat ist "Alles in Balance - Leise" auf dem Markt; mit vielen Akustik-Versionen und neuen Bonus-Titeln. Was hat es mit dieser Edition auf sich, warum haben Sie das Album noch mal gemacht?

Beatrice Egli: Es kamen einfach so viele Wünsche vom Publikum: Wann wird es Akustik-Versionen geben, wann gibt es eine Vinyl-Veröffentlichung? Und so hat mir das Publikum etwas Schönes geschenkt: die eigenen Songs noch einmal neu erleben zu dürfen. Durch diese leisen Momente, die Cello-Begleitung, bekommen die Songs noch einmal eine besondere Tiefe und für mich einen noch persönlicheren Zugang.

TAG24: Es liegen auch Gimmicks wie Sticker und Wendeposter bei. Sind Ihre Fans dafür nicht schon zu alt?

Egli: Nein, da täuschen Sie sich! Mein Publikum fängt nicht erst ab 30 aufwärts an. So einen Sticker irgendwo hinzukleben bedeutet doch auch, gute Laune zu haben - dieses Kindliche darf man doch in jedem Alter beibehalten. Mir macht so etwas Spaß und Spaß haben steht immer für ein intensiveres Leben.

TAG24: Wie erklärt sich der ursprüngliche Album-Titel "Balance"? Hatten Sie selbige zwischenzeitlich verloren?

Egli: Ja, sicher. Ich bin buchstäblich volles Risiko gegangen und hatte mein Team komplett ausgetauscht. Neue Produzenten, neue Plattenfirma. Und wenn etwas neu ist, fühlt es sich mitunter auch unangenehm an, man braucht immer auch etwas Mut, loszulassen und neu anzufangen. Da kann man aus der Balance geraten. Aber hin und wieder aus der Balance zu kommen finde ich gut, so kommt man aus seiner persönlichen Komfort-Zone heraus.

TAG24: Heißt die Tour deswegen nicht etwa "Balance", sondern "Volles Risiko"?

Egli: Genau. "Volles Risiko" war der Ursprung, der Beginn des Neuanfangs und aller Wechsel. Und das Publikum ist diesen Weg ja auch mitgegangen: Alles war ausverkauft, daher nun die 20 Zusatzshows. Der Faden dabei ist meine Geschichte, alles neu zu starten. Es geht um den Mut dafür. So ist es eine inspirierende Tour, die mir viel Kraft schenkt.