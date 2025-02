Beatrice Egli schockt mit Aussage: "Ich hör auf"

Beatrice Egli (36) hat einen neuen Song veröffentlicht. © Philipp von Ditfurth/dpa

"Wie sagt man das denn richtig? Okay, ich sag's jetzt einfach: Ich hör auf", schockte die Schlagersängerin in einem neuen Clip auf Instagram.

Doch keine Angst! Die 36-Jährige will weder ihre Musikkarriere beenden noch aus der Öffentlichkeit oder von Instagram verschwinden.

Stattdessen wolle Egli aufhören, sich Gedanken darüber zu machen, was andere über sie denken. Zudem höre sie mit Selbstzweifeln sowie der Flucht vor ihren Ängsten auf.

"Aber womit ich niemals aufhören werde, ist, zu tanzen, zu lachen, zu leben, um meinen Träumen, um meinem Herzen zu folgen", versicherte die fröhliche Schweizerin und teaserte in dem Post ihren neuen Song "Hör nie auf damit" an.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Lied lieferte Egli in einem Link in ihrer Instagram-Biografie. Fans reagierten auf die Musik-News ganz aus dem Häuschen. So kommentierte eine Followerin: "Der Song klingt so toll und ich freue mich soooo sehr, ihn bald komplett hören zu können!"