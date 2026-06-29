Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Kleines Detail sorgt beim Duett für Aufsehen

Kitzbühel - Sie wissen, wie sie die Fans um den Verstand bringen. Schlagersängerin Beatrice Egli (38) und Florian Silbereisen (44) haben mal wieder mit dem Gerücht kokettiert, dass zwischen den beiden was laufen könnte.

Gute Laune bei Beatrice Egli (38) und Florian Silbereisen (44). Beide performten ihren Song "Das wissen nur wir". © ARD/JürgensTV/Beckmann

Am Samstagabend strahlte die ARD den "Schlagerboom" aus dem österreichischen Kitzbühel (Aufzeichnung von Anfang Juni) aus. Dabei waren Stars, die in der Szene Rang und Namen haben.

Da durfte auch Egli nicht fehlen. "Wir könnten doch jetzt nochmal den Song singen, den wir schon so lange nicht mehr gesungen haben", leitete Silbereisen das Duett "Das wissen nur wir" mit der Schweizerin ein, das bereits 2023 erschien.

Geht da was zwischen dem Ex von Helene Fischer und der DSDS-Siegerin von 2013? Fans vermuten bereits seit mehreren Monaten, dass die Funken sprühen. Damit spielen die beiden natürlich immer wieder.

So trug Egli bei ihrer Performance hohe Schuhe, an deren Sohle die Buchstaben F und B zu sehen waren. Die hielt die 38-Jährige gekonnt in Szene, als sie während des Singens auf einer Schaukel - angestoßen von Silbereisen - saß.