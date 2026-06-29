Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Kleines Detail sorgt beim Duett für Aufsehen
Kitzbühel - Sie wissen, wie sie die Fans um den Verstand bringen. Schlagersängerin Beatrice Egli (38) und Florian Silbereisen (44) haben mal wieder mit dem Gerücht kokettiert, dass zwischen den beiden was laufen könnte.
Am Samstagabend strahlte die ARD den "Schlagerboom" aus dem österreichischen Kitzbühel (Aufzeichnung von Anfang Juni) aus. Dabei waren Stars, die in der Szene Rang und Namen haben.
Da durfte auch Egli nicht fehlen. "Wir könnten doch jetzt nochmal den Song singen, den wir schon so lange nicht mehr gesungen haben", leitete Silbereisen das Duett "Das wissen nur wir" mit der Schweizerin ein, das bereits 2023 erschien.
Geht da was zwischen dem Ex von Helene Fischer und der DSDS-Siegerin von 2013? Fans vermuten bereits seit mehreren Monaten, dass die Funken sprühen. Damit spielen die beiden natürlich immer wieder.
So trug Egli bei ihrer Performance hohe Schuhe, an deren Sohle die Buchstaben F und B zu sehen waren. Die hielt die 38-Jährige gekonnt in Szene, als sie während des Singens auf einer Schaukel - angestoßen von Silbereisen - saß.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen werfen sich verliebte Blicke zu
Im Text zu heißt es: "Doch das wissen nur wir, was zwischen uns heut Nacht passiert. Hinter verschlossenen Türen, werd' ich womöglich schwach bei dir."
Natürlich warfen sich die beiden immer wieder verliebte Blicke zu, Körperkontakt durfte auch nicht fehlen. Am Ende scheint es sogar so, als würde sich das Duo küssen. Ganz die Profis eben.
In einem "Brisant"-Interview 2024, erklärte die Schlagersängerin, dass sie ihren Beziehungsstatus "ganz konsequent privat halten möchte". Mit den Gerüchten um ihr Liebesleben spiele sie aber gerne. Denn: "Aus diesen Schlagzeilen haben wir einen Song gemacht", erklärte sie die Entstehung des Songs mit Silbereisen.
Was wirklich zwischen den beiden geht, wissen eben nur die beiden.
Titelfoto: ARD/JürgensTV/Beckmann