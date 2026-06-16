Beckham-Zoff eskaliert weiter: Sohn Brooklyn schießt erneut gegen seine Familie
Los Angeles (USA) - Nächste Runde im Beckham-Familienstreit: Nach einem Versöhnungsversuch seiner kleinen Schwester Harper (14) teilt Brooklyn Beckham (27) erneut gegen seine Eltern aus - und gießt mit einem neuen Werbespot zusätzlich Öl ins Feuer.
Vermutlich in der Hoffnung auf Versöhnung war Harper Beckham am Freitag unangekündigt vor dem Anwesen ihres ältesten Bruders in Beverly Hills aufgekreuzt, nachdem Papa David (51) kurz zuvor, gerade mal wenige Meter entfernt, mit seinem eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden war.
Doch auch wenn Brooklyns Haustür für seine Schwester verschlossen blieb, hinterließ die Teenagerin ihrem Bruder einen Brief - und wurde dabei von zahlreichen Kameras abgelichtet.
Alles pure Berechnung? Das zumindest warf der älteste Beckham-Spross seinen Eltern im Nachhinein vor: "Dass Fotografen vor Ort waren, als der Brief persönlich übergeben wurde, sagt alles - das Ganze war für die Kameras inszeniert", ließ er über einen Sprecher verlauten.
Anschuldigungen, die das Promi-Paar nicht auf sich sitzen lässt: Brooklyns Behauptung sei "eindeutiger Unsinn", erklärte eine Quelle aus dem Umfeld der Familie nun gegenüber der britischen Zeitung "The Sun".
Doch der 27-Jährige scheint noch nicht genug zu haben. In einem aktuellen Werbeclip holte er bereits zur nächsten Provokation gegen seine berühmten Eltern aus.
Verhöhnt Brooklyn Beckham hier seine Familie?
In dem Spot für den US-Lieferservice "DoorDash" sitzt der Promi-Sohn entspannt auf dem Sofa und hält einen Stapel mit Tickets für die Fußball-WM 2026 in der Hand.
"Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich die WM von zu Hause aus verfolge", sagt er mit einem süffisanten Grinsen auf dem Gesicht in die Kamera, bevor er die Tickets auf den Sofatisch wirft und lachend ergänzt: "Das ist eine lange Geschichte."
Der Clip endet mit einer eingeblendeten Botschaft: "Es ist kompliziert. Bald mehr dazu."
Stichelt Brooklyn damit erneut gegen seine Familie?
Klar ist: Als ehemaliger Profi-Kicker dürfte David Beckham in den Stadien der Fußball-WM auch in diesem Jahr präsent sein, ein Aufeinandertreffen wäre somit nicht unwahrscheinlich. Für viele Fans und Freunde der Beckhams ist die Botschaft hinter dem Werbespot seines Sohnes daher eindeutig.
Brooklyn verhöhne seine Eltern, kritisierten Insider gegenüber der "Daily Mail": "Es ist schockierend, eine Werbung zu machen, die auf der Entfremdung von der Familie basiert, als wäre es ein Witz, während seine Familie am Boden zerstört ist und seine Schwester und Großeltern untröstlich sind."
Titelfoto: picture alliance/dpa | Ian West