Beckham-Zoff eskaliert weiter: Sohn Brooklyn schießt erneut gegen seine Familie

Los Angeles (USA) - Nächste Runde im Beckham-Familienstreit: Nach einem Versöhnungsversuch seiner kleinen Schwester Harper (14) teilt Brooklyn Beckham (27) erneut gegen seine Eltern aus - und gießt mit einem neuen Werbespot zusätzlich Öl ins Feuer.

Zwischen Brooklyn Beckham (27, l.) und seinen Eltern David (51) und Victoria (52) herrscht Funkstille. © picture alliance/dpa | Ian West

Vermutlich in der Hoffnung auf Versöhnung war Harper Beckham am Freitag unangekündigt vor dem Anwesen ihres ältesten Bruders in Beverly Hills aufgekreuzt, nachdem Papa David (51) kurz zuvor, gerade mal wenige Meter entfernt, mit seinem eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden war.

Doch auch wenn Brooklyns Haustür für seine Schwester verschlossen blieb, hinterließ die Teenagerin ihrem Bruder einen Brief - und wurde dabei von zahlreichen Kameras abgelichtet.

Alles pure Berechnung? Das zumindest warf der älteste Beckham-Spross seinen Eltern im Nachhinein vor: "Dass Fotografen vor Ort waren, als der Brief persönlich übergeben wurde, sagt alles - das Ganze war für die Kameras inszeniert", ließ er über einen Sprecher verlauten.

Anschuldigungen, die das Promi-Paar nicht auf sich sitzen lässt: Brooklyns Behauptung sei "eindeutiger Unsinn", erklärte eine Quelle aus dem Umfeld der Familie nun gegenüber der britischen Zeitung "The Sun".

Doch der 27-Jährige scheint noch nicht genug zu haben. In einem aktuellen Werbeclip holte er bereits zur nächsten Provokation gegen seine berühmten Eltern aus.