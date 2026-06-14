Enttäuschender Besuch: Keine Versöhnung bei den Beckhams
Los Angeles (USA) - Die Fronten im Hause Beckham bleiben verhärtet. Während Ex-Fußballprofi David Beckham (51) am Freitag mit seinem eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wurde, glänzte sein ältester Sohn Brooklyn (27) durch Abwesenheit - und korbte danach auch seine kleine Schwester.
Es wäre die perfekte Gelegenheit für eine Familienzusammenführung oder zumindest ein Wiedersehen gewesen.
Doch einer fehlte, als David und Victoria (52) Beckham am Freitag gemeinsam mit ihren Kindern Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14) am berühmten Walk of Fame in Los Angeles in die Kameras strahlten: Sohn Brooklyn - und das, obwohl er selbst nur einen Katzensprung von der bekannten Promi-Meile entfernt wohnt.
Anfang des Jahres hatte der 27-Jährige öffentlich mit seinen berühmten Eltern gebrochen und sich in einem langen Statement bei Instagram von seiner Familie losgesagt. Seitdem herrscht zwischen dem ältesten Beckham-Spross und den restlichen Familienmitgliedern Eiszeit, wie nun auch Brooklyns kleine Schwester Harper einmal mehr zu spüren bekam.
Nach einem Bericht des US-Promi-Portals Page Six wollte die 14-Jährige ihrem älteren Bruder nach der Auszeichnung einen Überraschungsbesuch abstatten - vermutlich in der Hoffnung auf eine Versöhnung - und fuhr zu seinem Anwesen in Beverly Hills. Dort stand sie jedoch vor verschlossenen Türen.
Harper Beckham blitzt bei ihrem Bruder Brooklyn Beckham ab
Fotos zeigen, wie die Teenagerin in demselben rosafarbenen Kleid, das sie zuvor während des öffentlichen Auftritts an der Seite ihrer Familie getragen hatte, bei der Villa von Brooklyn und seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) ankommt und wenig später - unverrichteter Dinge - wieder in eine schwarze Limousine einsteigt.
Das Paar soll zum Zeitpunkt von Harpers Besuch nicht zu Hause gewesen sein. Die Beckham-Tochter habe ihrem Bruder bei ihrer spontanen Stippvisite jedoch einen Brief hinterlassen, heißt es.
Für einen Sprecher von Brooklyn und Nicola steckt hinter dem Auftritt allerdings klares Kalkül: "Dass Fotografen vor Ort waren, als der Brief persönlich zugestellt wurde, spricht für sich - das war für die Kameras inszeniert", unterstellte er.
Ob das Paar während des L.A.-Besuchs der Beckhams absichtlich verreist war, um der Ehrung von Brooklyns Vater David und einem möglichen Aufeinandertreffen mit seiner Familie gezielt aus dem Weg zu gehen, ist unklar.
Vor knapp einem halben Jahr hatte der 27-Jährige schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhoben und sie unter anderem beschuldigt, die Beziehung zu seiner Ehefrau über Jahre hinweg sabotiert zu haben. Eine Versöhnung ist bislang nicht in Sicht.
Titelfoto: LISA O'CONNOR / AFP