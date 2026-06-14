Enttäuschender Besuch: Keine Versöhnung bei den Beckhams

Los Angeles (USA) - Die Fronten im Hause Beckham bleiben verhärtet. Während Ex-Fußballprofi David Beckham (51) am Freitag mit seinem eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wurde, glänzte sein ältester Sohn Brooklyn (27) durch Abwesenheit - und korbte danach auch seine kleine Schwester.

Der Beckham-Clan fast komplett: (v.l.n.r.) Romeo (23), Harper (14), David (51), Victoria (52) und Cruz Beckham (21). © LISA O'CONNOR / AFP

Es wäre die perfekte Gelegenheit für eine Familienzusammenführung oder zumindest ein Wiedersehen gewesen.

Doch einer fehlte, als David und Victoria (52) Beckham am Freitag gemeinsam mit ihren Kindern Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14) am berühmten Walk of Fame in Los Angeles in die Kameras strahlten: Sohn Brooklyn - und das, obwohl er selbst nur einen Katzensprung von der bekannten Promi-Meile entfernt wohnt.

Anfang des Jahres hatte der 27-Jährige öffentlich mit seinen berühmten Eltern gebrochen und sich in einem langen Statement bei Instagram von seiner Familie losgesagt. Seitdem herrscht zwischen dem ältesten Beckham-Spross und den restlichen Familienmitgliedern Eiszeit, wie nun auch Brooklyns kleine Schwester Harper einmal mehr zu spüren bekam.

Nach einem Bericht des US-Promi-Portals Page Six wollte die 14-Jährige ihrem älteren Bruder nach der Auszeichnung einen Überraschungsbesuch abstatten - vermutlich in der Hoffnung auf eine Versöhnung - und fuhr zu seinem Anwesen in Beverly Hills. Dort stand sie jedoch vor verschlossenen Türen.